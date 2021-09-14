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14.09.2021 10:34 (Мск), Киев, Максим Карпенко
 
Галичина, Дзен, Общество, Туризм, Украина
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Скандальный львовянин возмущен Кораном и халяльным мясом в карпатских отелях

Новости УкраиныОтельеры на Западной Украине перегибают со своей угодливостью в адрес туристов из арабских стран,...

Отельеры на Западной Украине перегибают со своей угодливостью в адрес туристов из арабских стран, которые в этом году зачастили в этот регион.

Об этом в эфире 4 канала заявил скандально известный паталогической русофобией львовский журналист Остап Дроздов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Дроздов возмутился обилием халяльных блюд и Корана в карпатских отелях.

«Когда я приезжаю в арабскую страну, я свинью не режу у них на набережной, как они режут в отельных номерах баранчиков. Я не требую в ресторанах арабского мира свинину мне подавать, потому что у них это запрещено, и я это понимаю», – сказал Дроздов.

«Я нигде не видел в мире избирательного, эксклюзивного отношения собственно к гостям из арабских стран, как к особенно зажиточным, которые тут все могут себе купить и так далее. Никто халяльное мясо им не готовит направо и налево, как «Буковель» в халяльное мясо ударился. Никто им Коран не ставит в отельный номер, как наши все накупили, тетки с карпатских гор, Коран, и всюду ставят во всех домах Коран, потому что тут же приезжают гости из арабского мира, с которых можно в три раза дороже взять, чем с украинцев», – заявил Дроздов.

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