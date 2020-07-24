Скандальный молдавский политик пригрозил «алкоголикам в Москве»

24.07.2020, Москва, Елена Острякова

Мэр молдавского города Бельцы скандальный молдавский политик Ренато Усатый пригрозил следователям СК РФ за возбужденное против него уголовное дело.

Видео с этим заявлением Усатый выложил в своем «фейсбуке», предает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Все, начиная с Додона и заканчивая некоторыми алкоголиками в Москве, которые участвовали в фабрикации уголовных дел против меня, за это ответят. Сегодня в 14.00 Тверской суд Москвы выдаст ордер на мой арест. Будут пытаться подать меня в уголовный розыск. Пусть пытаются», – сказал Усатый.

Он опроверг сообщения в СМИ о своем бегстве из Молдовы.

23 июля ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило, что Усатый будет подан в международный розыск через Интерпол.

В апреле следственный департамент МВД РФ предъявил Усатому обвинение в участии в преступном сообществе, которое получило в российской прессе название «молдавский ландоромат». Благодаря этой схеме из России было выведено 18 миллиардов долларов.

Примечательно, что вчера комиссия Интерпола по контролю за файлами отказалась включить руководителя «молдавского ландромата» криминального олигарха Владимира Плахотнюка в список лиц, объявленных в международный розыск. Более того, было принято решение удалить его данные из баз данных. В августе прошлого года Тверской суд Москвы заочно арестовал Плахотнюка по другому делу – об организации наркотрафика.

Усатый объясняет уголовное преследование в РФ политическими мотивами президента Молдовы Игоря Додона, который считает его конкурентом на предстоящих осенью выборах главы государства.

Называть Усатого конкурентом Додона на предстоящих выборах нельзя. Его рейтинг всего 5%, тогда как у действующего резидента свыше 50%. Но спойлером мэр Бельц точно является. Причиной тому давняя обида. Усатый винит Додона в том, что в 2014 году с выборов была снята его партия, имевшая приличный рейтинг. А в 2016 году из президентской кампании вылетел сам Усатый из-за того, что молдавский конституционный суд неожиданно поднял возрастной ценз. В итоге победил Додон.