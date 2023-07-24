Скандальный одесский военком сбежал, но его догнали

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Пока Одесса переживала — серия за серией — очередные ракетные атаки, ее «герой», стяжатель и живоглот военком Борисов пустился во все тяжкие. После того как Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции собрало доказательную базу о незаконном обогащении Борисова на сумму более 188 миллионов гривен, он исчез.

Главное, что и 188 миллионов, заработанных на могилизации бедных и выдаче «белых билетов» богатым — это не предел.

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«Государственное бюро расследований и Офис Генерального прокурора продолжают необходимые следственные и процессуальные действия. Все детали, которые можно обнародовать, правоохранители обязательно представят обществу», — вот после этого обращения Зеленского, начавший было сотрудничать со следствием Борисов (он рассказал, как владельцы элитных ночных клубов снабжали его миллионами, фактически покупая иммунитет от армии для своего бизнеса и клиентов), он и затихарился.

«Неужели к семье в Испанию отбыл?», — шутили пользователи соцсетей. Шутили, потому что даже не могли допустить такую тупость. А именно в Испании у военкома находятся вилла, элитные квартиры, офисы и автопарк, оформленные на жену, мать и тещу.

И, надо же такому случиться, на второй день после исчезновения – Борисова все-таки повязали.

«В результате комплексных оперативно-следственных мероприятий он был обнаружен и задержан в Киеве. Бывший чиновник пытался скрыться от следствия, при этом он использовал элементы конспирации — менял номера телефонов, автомобилей, местоположение и тому подобное», — говорится в сообщении Государственного бюро расследований.

Что самое смешное, из Киева Борисов действительно намеревался улететь в Испанию.

В ГБР также заявили, что, учитывая попытки бывшего военкома скрыться от правосудия, суд будут просить оставить его под стражей без возможности внесения залога. Помимо незаконного обогащения ему вменяют также «умышленное уклонение от несения службы» (во время войны он не раз отдыхал в Испании). Что в совокупности грозит Борисову десятью годами лишения свободы.

Учитывая, что СМИ неоднократно писали о налаженной диким военкомом схеме отправки сыновей чиновников не в армию, а за границу, то если Борисов таки заговорит и перестанет «лепить горбатого», мы узнаем много интересного об «истинном украинском патриотизме». Ведь полтора года Одесса служила Меккой по продаже «белых билетов», обслуживая даже столицу.

А вот, особую жестокость в отношении могилизации населения зарвавшемуся военкому так и не вменили. Не удивлюсь, если за нее ему еще и орден дадут. Равно как и индульгенцию от денежных преступлений.