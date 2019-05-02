Скандальный российский адвокат советует Украине наказывать жителей ЛДНР за паспорта РФ

02.05.2019, Киев, Владимир Гладков

Украине необходимо ввести отдельные внутренние меры по отношению к жителям республик Донбасса, которые будут получать российское гражданство по упрощённой процедуре, что предусмотрено указом президента РФ Владимира Путина.

Об этом в эфире украинского телеканала «ZIK» заявил адвокат капитана одного из катеров, участвовавших в керченской провокации, Илья Новиков, ранее представлявший интересы осужденной в РФ экс-боевика АТО Надежды Савченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сделать что-то, чтобы пресечь эту выдачу паспортов, на самом деле, нельзя – если в России так решили, то будут выдавать. Другое дело, что Украина может ввести отдельные внутренние меры по отношению к тем, кто приобретает таким образом иностранное гражданство», – сказал адвокат.

Он напомнил, что в РФ действует закон, который предусматривает ответственность за несообщение о факте наличия второго гражданства.

«И это касается не прописки, не регистрации, а самого наличия паспорта. В Украине такого закона нет, а есть только формальный запрет на двойное гражданство, при том, что он фактически не подкрепляется ничем…Если обсуждать меры, которые могут быть введены, может, такой мерой могло бы быть введение такой санкции», – заявил Новиков.