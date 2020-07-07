Скандальный российский прозападный оппозиционер-провокатор утаил канадский паспорт

07.07.2020, Москва, Вадим Егоров

В отношении издателя оппозиционного портала «Медиазона» и политического акциониста Петра Верзилова возбуждено уголовное дело за сокрытие второго гражданства.

Об этом сообщает российские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Сегодня скандального политического акциониста и прозападного либерала Петра Верзилова должны допросить в Следственном комитете в связи с возбуждением в отношении него уголовного дела по статье 330.2 УК РФ «Неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии иностранного гражданства». Напомним, что 21 июня он был арестован в съемной квартире после того, как отказывался впустить туда полицейских, а после того, как те вынесли дверь, пытался драться с ними. После чего его доставили в отдел полиции и допросили по так называемому «Московскому делу» – о массовых беспорядках, произошедших 27 июля 2019 года после недопущения оппозиционных кандидатов до выборов в Москве.

По словам Верзилова, его уведомили о том, что он проходит по этому делу не как просто участник, но организатор. Таким образом, он может стать фигурантом дела с обвинением по статьям 212 и 318 УК РФ «Массовые беспорядки» и «Применение насилия в отношении представителя власти».

Возможно, речь идет о провокационных материалах его портала «Медиазона», традиционно рассказывающего об «ужасах путинского режима» и организацию при помощи новостей и анонсов, размещенных на этом ресурсе, протеста прозападной оппозиции. Что характерно, по выходу из ОВД «Красносельский» Верзилов на нервах сцепился с незнакомцем, громко матерясь, после чего был арестован на пятнадцать суток за мелкое хулиганство. Сам оппозиционер назвал человека, с которым они подрались, «провокатором», и эту версию вслед за ним подхватили прозападные оппозиционные СМИ.

Неуведомление о двойном гражданстве грозит Верзилову штрафом в размере до 200 тысяч рублей (в размере годовой зарплаты или иного дохода за аналогичный период), либо 400 часами исправительных работ. Канадское гражданство оппозиционер получил в 2005 году, поскольку учился в этой стране в школе, хотя среднее образование закончил в Москве, где родился в семье физика-ядерщика и режиссера школьной театральной студии. Был участником политических акционистских организаций арт-группа «Война» и Pussy Riot.

В частности, в голом виде занимался сексом в одном из залов Государственного биологического музея со своей беременной на тот момент женой, небезызвестной Надеждой Толоконниковой; выпустил три тысячи мадагаскарских тараканов в Таганском суде Москве во время слушания по делу богохульной выставки «Запретное искусство»; организовал скандальный «панк-молебен» в храме Христа Спасителя выйдя после него сухим из воды и заработав немало денег в ходе зарубежных гастролей освободившихся после заключения его участниц.

Последней резонансной акцией Верзилова и компании стала пробежка в июле 2018 года вместе с четырьмя представительницами Pussy Riot среди которых была и его новая пассия Ника Никульшина по футбольному полю в Лужниках в полицейской форме во время одного из матчей Чемпионата мира по футболу. Якобы в знак протеста против «незаконных арестов и полицейского беспредела».

В декабре 2018 года Петр Верзилов пытался привлечь к себе внимание историей с отравлением, после чего его частным самолетом доставили в берлинскую клинику, а после заявления Толоконниковой о слежке к ним была еще приставлена и полицейская охрана.

«Только третий день в относительном сознании, а перед тем двенадцать дней как в чёрной дыре, – прокомментировал ситуацию сам Верзилов. – Провожу дни в дружной компании чудесных ядов. Но не Полоний-210, не «Новичок», а что-то новое и удивительное!».

Однако добиться международного резонанса, как в случаях Литвиненко или Скрипалями скандальному политакционисту тогда не удалось.