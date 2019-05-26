26.05.2019, Москва, Елена Острякова
 
Образование, Приднестровье, Украина
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Скандальный украинский вуз закрыл филиал в Приднестровье

Скандально известная Киевская межрегиональная академия управления персоналом (МАУП) закрыла свой филиал в Приднестровье, причем, отнюдь не по инициативе официального Тирасполя.

Это подтвердила министр просвещения ПМР Татьяна Логинова в ходе «прямой линии» в редакции газеты «Приднестровье».

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«Действительно, в связи с изменениями в законодательстве Украины с февраля 2019 года иностранные студенты могут обучаться только на ее территории, поэтому такая «болезненная» процедура коснулась Приднестровья.

Студентам тираспольского филиала было предложено продолжить обучение в Киеве или Одессе, либо переходить на учебу в другие вузы.

В настоящее время остается нерешенным вопрос по возврату денежных средств, которые были оплачены студентами, поступившими в 2018 году за уже проведенную сессию», – сказала Логинова.

Она напомнила, что приднестровские выпускники каждый год поступают в российские вузы  за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в пределах квоты, установленной правительство РФ. Россия признает приднестровские документы об образовании.

Отметим, что МАУП имеет скандальную репутацию на Украине. Во времена президентства Виктора Ющенко руководство вуза оказалось в центре скандала, открыто проповедуя идею в вине евреев за организацию т.н. «голодомора» в УССР в 1932-33 годах. Тогда посольство Израиля потребовало от Киева принятия мер вплоть до закрытия учебного учреждения.

Издаваемые под эгидой МАУП на Украине издания. На одной из книг видна символика запрещенной в России Организации украинских националистов, сотрудничавшей с гитлеровской Германией

Издаваемый МАУП журнал «Персонал» обвинялся еврейскими организациями Украины в антисемитизме.

В МАУП преподавал и защищал диссертацию бывший глава американской националистической организации Ку-Клукс-Клан Дэвид Дюк.

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