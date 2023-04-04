Скандируя «Максим! Максим!», Вайкуле выдвинула Галкина в президенты РФ
Латышская певица Лайма Вайкуле поддерживает решение своей коллеги Аллы Пугачевой и ее мужа Максима Вайкуле покинуть Россию, потому что «люди, которые любят Россию, так и будут поступать».
При этом она считает, что Галкин должен стать президентом РФ.
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Об этом Вайкуле заявила в интервью скандальной тележурналистке Ксении Собчак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Она такая любимая, такая большая, она и это переживет. И посмотрим еще. Может быть, Максим будет президентом, а может, Алла будет… Это было бы чудо. Я бы за Галкина проголосовала. Думаю, что и россияне бы проголосовали. Зеленский показал, как можно. Я могу предложить такое россиянам. Подумайте», – сказала Вайкуле.
Когда Собчак предложила ей выбрать между двумя кандидатами в президенты «прекрасной России будущего» – Навальным и Галкиным, певица заявила, что это не важно.
«Максим не политик, и поэтому он идеальный был бы президент, потому что в нем есть все человеческое. Все остальные люди, которые политики, они иначе думают. Они другие, у них есть какие-то схемы. Я вообще в этом ничего не понимаю. Они должны иногда говорить то, что нехорошо говорить», – считает певица.
Она отметила, что сама бы стать президентом не могла бы, потому что говорит все, что думает.
«Максим! Максим!», – проскандировала Вайкуле.
Спасибо!
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