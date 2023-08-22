Скатерть-самобранка для ВСУ: кто сошьет три миллиона пар ботинок для новобранцев

Недавние подсчеты немецкого издания Die Welt, согласно которым Украине для победы в войне с Россией нужно провести мегамобилизацию, поставив под ружье 10 % от имеющегося сейчас в наличии населения, вызывают к жизни цепочку рассуждений и подсчетов иного рода, дающих на выходе совсем другие выводы, чем те, к которым пришли эксперты немецкой газеты.

Напомним, исходя из примерно оценки наличного населения внутри периметра закрытых на выезд украинских границ (30 млн человек) немцы говорят о мобилизации 3 миллионов человек.

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«Первую серьезную войну тысячелетия решат не санкции, не беспилотники и ракеты. Даже стратегия, с помощью которой Гудериан, Роммель, Паттон, Рокоссовский и позже Шарон преуспели, сегодня проваливается на прозрачном поле боя. Киеву остается только один вариант», – пишет издание.

Напоминая, что таким был процент мобилизации, который привел Израиль к победе в столкновении с арабскими соседями в 1947-48 годах и позволил сохранить еврейское государство.

Здесь, однако, кроется первая из множества недоговоренностей, характеризующих этот сюжет. Предлагающие загнать на штурм минных полей 3 миллиона человек не зря отталкиваются от общего количества населения страны. Такой нехитрый маневр делает эту цифру не такой ужасающей, какой бы она была, ведись подсчет более честно – не «от всех», а только от имеющегося реального мобилизационного ресурса – то есть оставшихся в стране здоровых и годных к службе мужчин призывного возраста.

Таких, напомню, по официальным украинским данным сегодня в Незалежной осталось не более 5-5.5 миллионов человек. Если плясать от этой печки, то выходит, что для победы Украине нужно поставить в строй больше половины имеющегося мобрезерва – буквально каждого второго. А это уже неслыханная в мировой истории последних полутораста лет степень мобилизации. У Гитлера в наиболее трудный для него момент и то, в отношении ко всему мобрезерву, под ружьем стояло меньше людей. Притом что в последние два года 2МВ мобилизация в Рейхе была тотальной.

Предлагаемая Украине в качестве «рецепта победы» формула мобилизации банально нереалистична. И не только потому что чем дальше в лес, тем труднее набирать полностью здоровых и годных по медпоказаниям мобилизованных. Но еще и по причине тотальной коррумпированности прогнившего украинского мобилизационного механизма. О каком призыве миллионов на фронт может идти речь если те, кто должен этим заниматься – то есть военкомы – тотально сделали своим бизнесом помощь в уклонении от этой самой мобилизации.

В качестве иллюстрации – сообщение Офиса украинского генпрокурора о том, что в Черкасской области сотрудника военкомата поймали на горячем – при получении 3000 долларов от призывника. Подобных случаев сейчас на Украине валом и этот эпизод интересен лишь тем, что произошел 21 августа – уже после известного громкого указа Зеленского об увольнении ВСЕХ областных военкомов страны. Тем не менее, даже идущая сейчас тотальная чистка в военкоматах не остановила чиновника от вымогания взятки.

Нынешние планы по валу, поставленные перед военкоматами на Украине очень далеки до фантазий о трех миллионах мобилизованных. Но даже нынешних кандидатов в пушечное мясо приходится искать днем с огнем, отлавливая на улицах и в парках.

Прекрасной иллюстрацией исчерпания мобпотенциала на практике сейчас могут служить жалобы и.о главного режиссера одесского академического украинского музыкально-драматического театра Александра Самусенко.

Последний сокрушается, что в театре осталось только девять актеров-мужчин, а треть мужского актерского состава уже воюет в рядах ВСУ. При этом администрация театра многократно обращалась в областной территориальный центр комплектования по поводу бронирования для работников, но результата нет до сих пор.

Актер того же театра, заслуженный артист Украины Павел Чирва был задержан сотрудниками военкомата прямо по пути на репетицию – его скрутили, оставили без связи и быстро отправили на фронт.

«Театр получил письмо, в котором главный военком Приморского района ответил, что военкомат не превышает свои полномочия» – жаловался постфактум главреж театра.

Но, допустим, Украина каким то чудом поборола и коррупцию в военкомовских рядах и смогла найти три миллиона желающих отправиться на фронт отвоевывать Мелитополь и Крым. Все равно на пути такого масштабного организационного мероприятия возникают серьезные проблемы. Всю эту ораву нужно одеть, обуть, накормить, вооружить и обеспечить крышей над головой.

Загибаем пальцы: нужны будут 6 миллионов комплектов военной формы (зимней и летней), 3 миллиона бронежилетов, три миллиона аптечек, три миллиона автоматов, три миллиона пар армейских ботинок, миллионы маскировочных сеток, приборов ночного видения, 6 миллионов сухпайков ежемесячно при условии хотя бы двухразового питания солдат.

Про сотни тысяч тонн горючего для техники, и про саму технику, количество которой придется увеличить в разы, я вообще молчу. И это, учтите, автор – человек штатский, наверняка в своих подсчетах забыл что-то важное и нужное, о чем сразу вспомнят люди военные. И этого добра тоже нужно будет несколько миллионов.

Примечательно, что об этой – материальной стороне вопроса – на Украине говорит не принято. Как и о том, какая экономика вытянет такой объем задач по снабжению столь гигантского войска Уж точно не впавшая в кому украинская, подключенная к аппарату искусственного дыхания от западных кредиторов.

Даже для куда более сильной в военном отношении России содержание трехмиллионной армии стало бы серьезной проблемой, большим вызовом и головной болью, как для экономики, так и для гражданских администраторов.

Украинские же комментаторы по умолчанию полагают, что все эти проблемы должен решать за них Запад. Он, как та волшебная скатерть-самобранка, усилием воли должен материализовывать для ВСУ и материальную базу и вооружения и снаряды и все-все-все. Достаточно выдернуть из жидкой бороды три воловины и произнести заклинание. Роль таких заклинаний выполняют бесконечные спичи Зеленского и компании перед западными донорами. В которых слово «Дайте!» звучит едва ли не чаще всех остальных.

Впрочем, реалисты и циники на это скажут, что при запланированном проценте допустимых потерь обучать-одевать никого не надо. На минные поля можно отправлять и босиком. Все равно выжившим потом ботинки не понадобятся.