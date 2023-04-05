Сказ о том, как одесские бесы к бойне в Лавре примазываются

После событий в киевской Лавре даже атеисты поверили в бесов. И вот одесские бесы, из-под шконки, которых никто и не спрашивал, тоже решили стать звездами вакханалии.

Казалось бы, после ареста протодиакона одного из местных храмов за фото с балалайкой (она же русская!), дно уже было пробито. Ан нет.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Депутаты местной областной фракции «Европейской солидарности» сочинили текст обращения к президенту, Кабинету министров и главе областной военной администрации (которого, к слову, нет в Одессе уже три недели по причине увольнения) «относительно прекращения договоров аренды или использования имущества общин религиозными организациями, не выполняющими требования украинского законодательства».

Автор писульки – «моторна дивчина» по фамилии Чухало, прибывшая в Одессу из села Затишье и пробравшаяся в депутатское кресло благодаря скачкам на майдане. Тут сразу можно догадаться.

«Православная церковь московского патриархата является одним из инструментов российской агрессии против Украины, о чем свидетельствует множество примеров коллаборационной деятельности со стороны священнослужителей, а также распространение ими кремлевских нарративов и оправдание захвата российской территорий и убийств украинских граждан», — настаивает Чухало.

А в пояснительной записке к документу говорится следующее:

«Обыски, проведенные в монастырях и епархиях разных областей, в частности в Киево-Печерской Лавре, подтвердили наличие там российских агитационных материалов, направленных на раскол украинского общества, нахождение подозрительных лиц. Все это доказывает, что коллаборация с оккупантом — это не единичные случаи, а системное явление. И это явление не находит оценки у руководства московской церкви в Украине. Напротив, мы видим попытки оправдать подобную деятельность или попытки умалчивать ее».

Хочется, конечно, спросить у Чухало: а как там удои и прочая чистка сараев, то есть прямая обязанность депутатов облсовета? Но в таком случае они у тебя не только балалайку, но еще и томик Пушкина обязательно найдут — и пиши пропало!

Однако желание выслужиться перед нацистским режимом даже восхищает. Восхищает в плане, что на конкурсе ничтожеств депутаты «ЕС» точно добрались бы до пьедестала. Понимаете, они же не просто на вверенной им территории церковь «разъяснить» решили, а на всей Украине! Словно отребья с Банковой для этого мало.

«В связи с тем, что УПЦ московского патриархата носит антигосударственный и антиукраинский характер и откровенно спекулирует на религиозных чувствах украинских верующих, грубо нарушает украинское законодательство и нормы международного права — ее деятельность на территории Украины недопустима», — заявляют они.

Собственно, будет ли принято это обращение, решится на ближайшей сессии. Правда, все проекты «Европейской солидарности» их коллеги успешно проваливают. Но прогиб в Киеве однозначно будет засчитан. А потуги на закон уже давно не имеют значения.

Так, на днях, синхронно с инициативой «ЕС», на месте, где стоял снесенный вместе с Екатериной II памятник Суворову — а это вход в часовню, некие патриоты повесили самодельный баннер с надписью «МП — в небытие! Чтим своих!». «Свои» — это такие, с рогами. Но дело даже не в баннере, а в том, что с иконостаса часовни были вырваны иконы Николая II и адмирала Ушакова. Ну, просто так, кем-то, без голосований всяких там облсоветов.

«Однако с Дмитрием Донским, Александром Невским и князями Владимиром Великим и Ярославом Мудрым ничего не делали. И если уж демонтировать этот комплекс, установленный в честь Суворова, русских воинов и их руководителей, то это убирать также нужно», — заявил местный борец с русской церковью и по совместительству служащий ВСУ Юрий Дьяченко (ему можно, у него есть «гвынтивка»), по традиции назвав все эти иконы кровавыми.

И вырвут. Надо же как вся у них эта «Армiя! Мова! Вiра!» реализовалась. Другим бы поучиться.

А еще мне почему-то вспомнилось, как и во время Русской весны, и во время поминальных акций по жертвам 2 мая, наши одесские женщины кричали нацистским провокаторам «Бандеровские бесы, вон из Одессы!». А кое-кто тогда смеялся над ними. Так вот этих, смеющихся, теперь не жалко.