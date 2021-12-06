Сказ о том, как одесские таможенники надыбали тульский самовар и не отдают

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Новости Украины

Обычно украинские пограничники и таможенники попадают в новости в связи с их нажитым непосильным трудом миллионным состоянием. Ей богу, откуда? Ведь они только книжки про декоммунизированного Чебурашку на кордоне изымают да контрабанду с фиксиками — это вражье, это нельзя!

И вот интернет опять хохочет от очередного подвига на пропускном пункте. Неужели какой-то шпик вновь хотел ввезти в жовто-блакытную Шангри-Лу какого-нибудь олимпийского мишку? Так нет же — наоборот, вывезти. И не что-нибудь, а украинское историческое наследие… тульский самовар.

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«Водитель рейсового автобуса, который направлялся в Молдову, спрятал под своим сиденьем сумку, в которой был обнаружен раритетный самовар, — сообщила пресс-служба Одесской таможни. — Антиквариат изготовлен прославленным Обществом паровой самоварной фабрики наследников Василия Степановича Баташова в Туле не раньше 1898 года. На крышке самовара сохранились четкие клейма и государственный герб».

Специалисты таможни даже пояснили, что «право клеймения продукции гербом фабрика получила первой в империи среди производителей самоваров как высшую награду на Нижегородской промышленной выставке в 1896 году».

Самовар у водителя конфисковали, составили протокол по статье о нарушении таможенных правил, в частности, «за недекларирование товаров». Вероятно, водителя оштрафуют.

«Самовар передан на экспертизу, которая определит его культурную, историческую и материальную ценность», — уточнили в таможенной службе.

Что ж, все правильно — это незаконный вывоз антиквариата, и таможенники честно выполнили свою работу.

А теперь давайте представим, что ситуация произошла бы с точностью наоборот — если бы самовар не вывозили, а ввозили? Сообщали бы тогда таможенники о «государственном гербе», или трубили бы о гербе государства-агрессора? Говорили бы с пиететом «империя» и «прославленное общество» или ограничились бы словом «враг»? Заикались бы о культурной и исторической ценности или отчитывались о поимке «иностранного консультанта с пятью мотоциклетами с пулеметами»? Отделался бы водитель штрафом или давал бы показания в казематах СБУ: «Що тоби видомо про запланованый напад Крэмля?!»..

А ведь именно так обычно и происходит, когда таможенники задерживают на границе… да неважно что — старинные русские монеты и октябрятские значки, заказанные каким-нибудь коллекционером, или мини-партию букварей для личного пользования, чтобы учить детей на родном русском языке… Позориться, так до конца, рубить спруту щупальца, так уж до последнего Володи Ульянова на звездочках!

А тут, ишь, на себя вдруг одеяло потянули. Как заявили таможенники:

«Вероятно, что в скором времени находка пополнит выставочные фонды одного из музеев Украины».

Это какого, интересно, УПА, голодомора, пивной истории, гуцульской брынзы или «оранжевой революции»? Нет, чтобы отнести тульский самовар в российское консульство…

Да какое там — это же трофей, как скальп у папуасов: «Ай, файно». Да и на зуб можно попробовать.