«Скажем нет Путину! Украинцы будут сопротивляться!» – марш в Киеве

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Новости Украины

Всего около 1500 человек собрал марш, организованный сегодня в Киеве порошенковским «Рухом сопротивления капитуляции». Маршрут стартовал у памятника Шевченко, потом – Крещатик, Майдан, где всё и завершилось исполнением гимна Украины. Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», главной целью акции организаторы назвали привлечение дополнительного внимания к Украине и «агрессии со стороны России».

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«Мы хотим показать, что украинцы не боятся угроз Путина, не принимают его ультиматумов и будут оказывать сопротивление, независимо от ситуации, которая может сложиться с политическим руководством страны», – заявил координатор Андрей Леус, бывший боевик Евромайдана, после государственного переворота 2014 года – замглавы СБУ.

Участники пришли на марш с сине-желтыми и красно-черными флагами. Они выкрикивали «Слава Украине! Смерть врагам! Героям слава!», «Крым – это Украина», «Украинцы будут сопротивляться!», «Украина – прежде всего!», «Одна единственная соборная Украина!», матерные ругательства в адрес президента РФ и жгли файеры.

На баннерах были надписи «Скажем нет Путину», «Украинцы будут сопротивляться», «Путин – массовый убийца», «Здесь водки нет». В мероприятии приняли участие и буддисты, которые «молились за мир в Украине».

«Россия может удерживать вокруг себя другие народы только силой. Мы видели это в Беларуси, где люди вышли, заявили про то, что они хотят, и это придушили, и фактически поставили марионетку свою, Лукашенко, который фактически потерял суверенитет и какую-либо легитимность. Мы видели, как они придушили протест в Казахстане, чтобы помочь диктатору удержаться. Так они хотели бы придушить и нас, но не смогли. Мы видели, что они сделали в Донецке и Луганске, куда они пришли. Построили ли они там за это время какое-то нормальную привлекательную жизнь? Нет. Все, что мы там видим, это разруха, тотальное разрушение нормальной жизни. Это все, что они несут с собой. И именно поэтому Украина оказывала сопротивление. Мы не хотим, чтобы нами командовали какие-то паны из Москвы, которые будут считать нашу страну своим феодальным наделом, а нас – какими-то холопами, которые будут жить так, как сказал барин в Москве», – заявил участник акции Денис Казанский, ранее бежавший из Донецка.

В конце марша на мосте над аллеей «Героев Небесной сотни» повесили баннер с надписью «UKRAINIANS will resist». За эту часть мероприятия отвечал подконтрольный СБУ националист Сергей Стерненко. За правопорядком во время марша следили усиленные патрули правоохранителей.