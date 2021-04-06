«Скажем откровенно»: НАТО даже не думает воевать за Украину – военный эксперт

06.04.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Ни США, ни тем более блок НАТО не будут оказывать Украине военную поддержку в случае, если она напрямую вступит в войну с Россией.

Об этом в эфире радио «НВ» заявил украинский военный эксперт Михаил Самусь, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, в НАТО нет консенсуса, в США не готовы напрямую противодействовать России.

«Я думаю, что это слишком для НАТО, потому что НАТО – это консенсусная организация, и я думаю, что не все члены НАТО готовы к тому, чтобы вступать в прямое военное противостояние с Россией. Скажем откровенно, что ни Франция, ни Германия, ни Италия не будут голосовать за то, чтобы закрывать небо над Украиной, а это означает, что НАТО не готово воевать за Украину как союзник.

Я не верю в это не в том плане, что не верю как в явление, а не верю потому, что все процессы, которые происходили до этого, говорят, что это маловероятно. Возможно, это можно достичь уже с новой администрацией США, но и тут я думаю, что сомнительно, что США на данном этапе могут выступать аж так далеко в союзнических отношениях с Украиной», – переживает Самусь.