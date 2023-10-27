«Скажем прямо»: у Украины нет денег на продолжение войны – экономист

Анатолий Лапин.  
27.10.2023 16:29
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина, Финансы


У Украины нет денег на продолжение войны. При самом скромном раскладе ВВП России в 10 раз больше, а для финансирования боевых действий Украине придется тратить больше половины своих доходов. Таких денег у нее нет, не помогут и западные партнеры.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы, экономический и политический эксперт Олег Соскин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

У Украины нет денег на продолжение войны. При самом скромном раскладе ВВП России в...

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«Если Россия тратит сейчас порядка 10 миллиардов долларов в месяц на войну, то Украине надо, минимум, 7 тратить в месяц. А где же взять столько миллиардов – это 85 миллиардов долларов (в год). А где же их взять, их просто не существует. Тем более, если бизнес уничтожается, условий для предпринимательства нет, люди уезжают – это политэкономическая катастрофа.

То есть, скажем прямо – Украина вести войну политэкономически и финансово не может сама. Оружия не производится столько, чтобы вести бои, денег на ведение боевых действий тоже нет, то есть, как их вести, где взять денег? Их просто нет.

Ничего себе – весь ВВП Украины будет в этом году, в самом лучшем случае, за счет оборонки, за счет еще накруток всяких, плюс включат чужие деньги, – ну даже 140 миллиардов накрутят, а на войну надо сколько отдать – 85, так это почти весь ВВП надо отдать, а где же его взять? У России по-любому, пусть будет 1,3 триллиона долларов, а у Украины в 10 раз меньше», – заключил Соскин.

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