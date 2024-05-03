«Скажет много опасного» – в Киеве со страхом ждут инаугурации Путина

Вадим Москаленко.  
03.05.2024 16:24
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Во время своей инаугурации президент Росси Владимир Путин может сказать многое, что расколет украинское общество.

Об этом в эфире канала «Украинская правда» заявил руководитель киевского Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Во время своей инаугурации президент Росси Владимир Путин может сказать многое, что расколет украинское...

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«Седьмого мая будет так называемая инаугурация Путина. Так называемая, потому что он не может считаться легитимно избранным президентом. И на ней он скажет много вещей, в том числе таких, которые будут направлены против Украины изнутри.

И о том, что в России, мол, так называемые выборы состоялись, а на Украине – нет. И очень много вещей, которые касаются того, что на Украине не власть, а террористическая организация. То есть – это будет план, фактически, раскалывания, дезинформации, расшатывания ситуации внутри», – переживал Мусиенко.

«Россия всегда так действует. Они не действуют только на фронте, они действуют, чтобы расшатывать общество внутри. Поэтому здесь уже украинцам надо быть бдительными, чтобы не давать себя вводить в заблуждение», – подытожил он.

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