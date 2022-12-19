«Скажите честно: война на два-три поколения» – Дроздов обрушился на «баритоны» Зеленского

19.12.2022  20:49 (Мск), Львов
Тарас Стрельцов.  
Просмотров: 781
 
Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Скандал, Украина


Интервью главкома ВСУ Валерия Залужного британскому изданию «Экономист», где были озвучены непопулярные факты о положении и потерях ВСУ, наиболее ярко продемонстрировало разницу реального положения вещей и того, что говорится в официальных заявлениях офиса президента Украины.

Об этом в эфире телеканала «NTA» заявил львовский пропагандист и отъявленный русофоб Остап Дроздов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Интервью главкома ВСУ Валерия Залужного британскому изданию «Экономист», где были озвучены непопулярные факты о...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Когда я увидел этих спикеров в первые дни войны, я чуть не поседел, потому что я увидел, что с народом в самый тяжёлый час истории говорят наименее достойные люди, которые к тому же не заслуживают этого абсолютно ничем, не являются компетентными в военных условиях и так далее. И когда я увидел список тех спикеров, которые своим мурчащим баритоном успокаивали людей, которым вешали на уши – не знаю что. Они бы и так никуда не бежали, не складывали руки, не попадали бы в психиатрические лечебницы, они бы всё равно адаптировались к той действительности, которая всё равно бы их окутала.

Я считаю, что в условиях войны все эти лишние расслабоны, лишние демотивации – являются более вредными, потому что они создавали и создают основу для будущей эмоциональной ямы. Я, всё-таки, стою на позиции, что со своим народом, который и так показал вершины самоорганизации, самосознания и патриотизма, нужно всегда быть честным», – призвал Дроздов.

По его словам, слушать такие официальные заявления для украинского общества – просто унизительно.

«Говорить честно и откровенно, без нагнетания, но грамотно говорить, что это не две-три недели, а два-три поколения, и вы должны к этому готовиться, и мы это всё равно пройдём, готовы вы или нет. Это здоровый, зрелый разговор с обществом, это прерогатива государственников. А кто и далее был на хайпе, кто ловил клики и аплодисменты и поддакивал тому, что хотели услышать, а не должны были услышать от государственной власти, собственно, эта разница и есть», – рассуждал он.

«Эта разница стала очень явной как раз теперь, когда мы увидели интервью генерала Залужного, мы как раз увидели эту поразительную разницу компетентного человека, который знает, что говорит, с той всей «ляпотой», которая была от некомпетентных людей, а просто дикторов от офиса президента», – добавил русофоб.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Декабрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть