«Скажите мне, а крымчане хотят назад?!» – украинский политик на ТВ

17.03.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Положение Крыма и его жителей в составе России после ухода из Украины многократно улучшилось, а большинство населения России считают правильным возвращение полуострова.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

По его словам, при таком раскладе крымчане даже и не думают о возвращении в состав Украины.

«Больше 70% россиян считают, что Крым принадлежит Российской Федерации. Значит, ни один трезвомыслящий политик России никогда не будет говорить, ни делать другого. Второе – давайте для себя спокойно обсудим, а хотят ли крымчане назад? Скажите, хотят ли крымчане назад?

Скажите, газ в Крыму дешевле или дороже, чем в Украине? Втрое (дешевле). Коммуналка дешевле, чем в Украине? Втрое. Пенсия выше, чем в Украине? Вдвое? Зарплаты у бюджетников в полтора раза. Сколько в Крыму языков, скажите мне, кто знает? Официально три: русский, крымско-татарский и, внимание, украинский.

Скажите, в Крыму есть военные действия, происходит мобилизация или что-то? Вот, чего они должны хотеть сюда, у меня первый вопрос?.. Честно, вернуться можно только туда, где лучше. И обвинять людей в том, что у них нет какого-то там вышивального патриотизма, глупо…

Тот объем инвестиций, который был инвестирован федеральным бюджетом Российской Федерации в полуостров, многократно превышает инвестиции Украины в Крым за все годы независимости. Построилось огромное количество объектов инфраструктуры – больницы, аэропорт, курорты, санатории, дороги, магистрали. Друзья, они активно работают», – резюмировал Мураев.