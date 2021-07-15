«Скажите спичрайтерам: Зеленский у Меркель нес полную дурость» – Москаль

15.07.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

В складывающейся патовой ситуации с переходом восточноевропейских стран на «южную ветку», президенту Украины Владимиру Зеленскому стоило бы, вместо глупостей об отключении газа в ЛДНР, срочно организовывать двустороннюю встречу между «Газпромом» и «Нафтогазом».

Об этом в эфире «4 канала» заявил бывший замминистра внутренних дел Украины, экс-губернатор Луганской и Закарпатской областей Геннадий Москаль, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что мы услышали на встрече Зеленского и Меркель? Что Меркель сказала имплементировать «формулу Штайнмайера» в украинское законодательство, провести выборы на Донбассе. И что сказал Зеленский? «Не будет газа, труба закрыта, значит, газа не будет на оккупированных территориях». Вы же там поближе ко всем этим спичрайтерам!», – сказал Москаль, обращаясь к обслуживающему офис Зеленского политологу Владимиру Фесенко.

«В 14-м году, когда я возглавлял администрацию Луганской области, там были заглушки. Газ в 2014 году на оккупированную территорию не подавался (это президент должен знать), а был заведён из Ростовской области через Краснодон. Я говорю только за Луганскую, я не знаю, как заводился в Донбасс [ДНР]. С 2014 года – зачем такую дурость говорить, кто-то же должен подсказать?» – возмутился Москаль.

«Вопрос сейчас в одном, что не обсуждалось в Германии – в каком объёме, по какой цене. Двухсторонние переговоры должны быть между «Газпромом» и «Нафтогазом». И, во-вторых, отказаться от этой глупости, что мы не покупаем у России газ, а покупаем у Словакии. Так Венгрия уже запиталась от «Турецкого потока», и там рядом Словакия, и что мы будем покупать? Мы должны эту глупость прекращать и реально смотреть на вещи», – добавил экс-гауляйтер Луганщины.