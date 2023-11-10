«Скажу откровенно» – Ермак боится проиграть войну

Если сравнивать украинский конфликт со стометровкой, то большаю часть пути уже преодолена.

Об этом телеканалу «1+1» заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сказать откровенно, никто не знает, когда закончится война, она может закончиться очень внезапно, и именно для этого всё делается. Много факторов, которые влияют на это. Однако очень бы хотелось, чтобы всё-таки это произошло как можно скорее. Поэтому, к сожалению, не могу сказать что-то сенсационное, что я знаю или чувствую.

Однако, всё-таки, если сравнивать, например, с забегом на 100 метров, я считаю, что 70 метров мы уже пробежали. Но эти последние 30 являются наиболее тяжёлыми. И если ты смотришь и чувствуешь уже себя победителем, то можно всё проиграть», – трепался Ермак.