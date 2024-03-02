Сказка о Зеленском и золотой рыбке. Запад вспомнили о «Стамбуле», но поезд уже ушел

На страницах свежего номера Wall Street Journal – время офигительных историй. Журналисты как-то уж очень вовремя и к месту вывалили на читателя подробности ставших уже «бояном» стамбульских переговоров весны 2022 года, посвятив материал разбору условий завершения войны и дальнейшего примирения, которые по данным этого издания Москва предлагала Киеву весной 2022 года.

Почему так велико внимание именно к этому кейсу? Дело в том, что это последняя документально зафиксированная попытка о чем-то договориться по Украине.

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Все остальные «сливы» со ссылками на источники – это не более чем предмет веры. Про то, что кто-то где-то с кем-то о чем-то говорит и выдвигает какие-то требования. Притом, что официально стороны непоколебимы в своих позициях, как скалы.

На то, что какие-то закулисные шевеления все же имеют место, говорят разве что косвенные признаки – вроде признания чиновниками РФ и Украины значимости тех же ОАЭ или Саудии как миротворческих площадок по обмену пленными, по возврату детей этсетера. Вот примерно как последний случай с заявлениями российского омбудсмена про такого рода контакты, которые до последнего отрицали в Киеве, аж пока их не признали в будановском ГУР.

Однако вам никто достоверно не скажет, идет ли речь на таки встречах о чем-то большем, чем вопросы гуманитарного характера. А если кто что-то такое говорит – можете смело плюнуть такому знатоку тайн мировой закулисы прямо в глаза.

Именно поэтому мировые СМИ и политические аналитики так внимательно обсуждают подробности так и не «взлетевщего» «Стамбула». Потому что они дают нам понять о том, каковы были стартовые условия сторон. Вот и сейчас Wall Street Journal познакомила читателей с черновиком того самого соглашения, в котором за подписями Мединского и Арахамии при посредничестве Абрамовича были прописаны рамочные условия мира между Украиной и Россией.

Издание ссылается на документ, датированный 15 апреля 2022 года. «Мир на условиях России» по версии американской газеты: Крым оставался под флагом России и не считался нейтральным. Украине запрещалось вступать в военные союзы, такие как НАТО. На Украину не допускалось любое иностранное наступательное оружие. ВСУ подлежали сокращению: предельная численность – 85 тыс. военнослужащих, 342 танка и 519 артиллерийских орудий, дальность действия ракет ограничена – 40 км. При этом украинская делегация настаивала на 250 тысячах военнослужащих в ВСУ, 800 танках и 1900 артиллерийских орудиях. Русский язык должен был действовать в стране наравне с украинским в органах власти и судах.

Насчёт вступления в ЕС никаких запретов для Украины не обговаривалось. Будущее ЛНР и ДНР в документе не упоминалось — как пишет WSJ, их судьбу якобы оставили на усмотрение Путина и Зеленского в ходе их предполагавшихся личных переговоров.

Российским условием было, чтобы в случае нарушения договора нейтралитет Украины защищал консорциум гарантов в составе России, США, Великобритании, Китая и Франции. Кроме того, московские переговорщики добивались отмены странами взаимных санкций, но от этого отказалась наотрез уже Украина. В то же время киевские требовали в качестве гарантий безопасности включить пункт о закрытии силами стран-гарантов воздушного пространства над Украиной в случае нападения на нее.

Также WSJ пишет, что украинская сторона выделила в документе пункт о том, что Россия требует от Киева отказаться от намерения перейти под юрисдикцию Международного уголовного суда, который преследует военные преступления.

Что любопытно – если верить документам, опубличенным Wall Street Journal, мирные переговоры не были прекращены, как было принято считать ранее, сразу после провокации в Буче и того, что за ней последовало. Они шли с переменным успехом аж до июня 2022 года. И только потом Украина заявила об отказе от переговоров, выдвинув тезис про «границы 1991 года».

И в этой оптике становится понятным компромисс по Мариуполю, вернее – по судьбе «Азовцев», переданных на поруки Эрдогану. Ведь произошло это как раз в конце мая – начале июня, спустя полтора месяца после Бучи. В интервью Такеру Карлсону Путин дополнительно подтвердил, что Россия была готова продолжить переговоры даже в таких условиях.

Что тут сказать? Зеленский тогда явно сглупил, уступив то ли настояниям британцев, то ли собственной гордыне и мании величия, то ли разогретому до синего звона общественному мнению, требовавшему «никаких уступок агрессору».

Если перечисленные выше условия правда, то такой мир был бы не только «на условиях России», но и в целом выгоден самой Украине, поскольку не требовал от нее поступаться какими-то своими стратегическими планами и при этом уберегал от ненужных потерь прямо сейчас.

По правде говоря, озвученные условия не содержали ничего такого, чего нельзя было бы со временем замылить и нивелировать. Вопрос о НАТО все равно по состоянию на весну-2022 на ближнем горизонте не стоял, так что потерпеть лет пять и даже семь не составило бы никакого труда. Как ничего не изменилось бы от равноправия языков. Даже предполагаемое сокращение ВСУ тогда не задело бы сильно много людей. В апреле-2022 украинская армия еще не успела разбухнуть до нынешней чудовищной для европейской страны численности.

Но после драки, как известно, кулаками не машут. Теперь такие льготные условия получить вряд ли выйдет. Ну, или нужно будет очень сильно постараться. И, судя по всему, уже не Зеленскому, а кому-то другому, чьей фамилии мы пока не знаем. Так что для Украины это войдет в историю как классическая история о профуканном шансе.

И именно так смотрятся сегодня запоздалые сигналы от Эрдогана насчет готовности вновь принять в Стамбуле переговорщиков для «продолжения контактов по выработке нового регламента, который будет включать обязательства по обеспечению безопасности в Черном море».

Дело в том, что в весны-2022 много чего поменялось. В том числе и содержание декларируемой Эрдоганом приверженности к миру.

«Как минимум, считаю необходимым начать совместную работу по определению общих параметров мира. Мы принципиально поддерживаем мирный план президента Украины Владимира Зеленского из 10 пунктов», – цитирует Эрдогана Anadolu Ajansı.

В переводе на простой язык это значит, что за прошедшие два года позиция турецкого «султана» окончательно додрейфовала до полного принятия стороны Украины, ведь «мирный план Зеленского» – на самом деле это план безоговорочной капитуляции России. Никаких компромиссов он не предполагает и вести на его основе поиски сближения позиций просто бессмысленно.

Похоже, это понимает и сам Эрдоган, и все, ради чего отбывается этот номер сводится к желанию Турции «взять на себя руководящую роль в рамках плана, посвященной продовольственной безопасности». То бишь, не мытьем, так катаньем снова реанимировать протухшую «зерновую сделку».

«Черноморская инициатива, которая была создана благодаря нашим усилиям и сыграла важнейшую роль в ходе ее реализации, остается в нашей повестке дня», – подтверждает такие выводы сам Эрдоган.

Для чего именно сейчас западная пресса снова возвращается к «Стамбулу»? Их цель – показать, что будто бы Россия тогда требовала от Киева чего-то чрезмерного и невыполнимого, чтобы задним числом оправдать саботаж мирных договоренностей Зеленским и нынешнюю линию Запада на эскалацию и демонстрацию силы.

Проблема в том, что инициаторы слива добились ровно противоположного. Если уж Украину не удовлетворили такие, более чем щадящие условия , то в нынешних условиях, когда военная Фортуна явно не на стороне Киева, никто ему лучших условий не предложит. Только сильно худшие.

Можно, конечно, снова уйти в отказ, заложившись на будущий возврат инициативы на ТВД, но гарантий тут никто не дает, так что есть риск оказаться в положении героини пушкинской сказки о золотой рыбке.