«Сказки бабушки Арины» – Соскин о фронтовых сводках с «контрнаступа»

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Украинским военным не за что погибать на фронте в кровавом «контрнаступе» – только ради политических амбиций президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил бежавший из Киева украинский экономист и политолог, экс-советник президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На фронте – «Сказки бабушки Арины», знаете? «Выпьем, добрая подружка бедной юности моей…», «Буря мглою небо кроет», да? «То как путник запоздалый вдруг в окошко постучит» – вот это рассказывают нам про наступление, вот это уже стихи Пушкина. Ещё Крылова почитайте, прекрасная басня есть «Квартет» – осёл, козёл, мартышка и косолапый мишка затеяли сыграть квартет, да? Вот это у нас контрнаступление! Почитайте, очень поучительно. Для этого же и запрещают славянский язык – русский, он же славянский», – изощрялся Соскин.

«Зеленский, что ты нам мозги пачкаешь, какое наступление, куда? Ради кого? Ради Сунака Риши, которого ты как встречаешь, облизываешь, а он тебя? Или Макрона? Кого? Или этих всех коммунистических бывших стран, которые просто на дурочку вскочили в ЕС и НАТО, потому что – такая дурня была с этим Горбачёвым и алкашом Ельциным? А теперь они бойкот устроили Украине – Польша, Венгрия, Румыния, Чехия, Словакия, Болгария, чтобы не покупать украинское зерно», – негодовал политолог.