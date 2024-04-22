«Сказочные мечты Зе-власти о возвращении территорий означают нашу верную погибель» – боец ВСУ

Вадим Москаленко.  
22.04.2024 20:59
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Даже при самой активной поддержке стран западного блока Украина не сможет вернуть не то что границы 1991, но и 2022 года.

Об этом в эфире видеоблога Александра Шелеста заявил снайпер ВСУ Константин Прошинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Даже при самой активной поддержке стран западного блока Украина не сможет вернуть не то...

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«План возвращения к границам 1991 года – когда я читаю фантастику, или детские сказки, у меня вопросов не возникает. Когда я слышу о каких-то границах 1991 года – ребята, надо говорить людям правду.

Когда парням говоришь: «Наша задача – с наименьшими потерями отстоять Часов Яр». Это понятная задача, выполнимая, хоть и трудная. Но если парней мотивировать: «Мы воюем до границ 1991 года», а они два года на передке, и понимают, что никаких границ 1991 года не будет, для них это означает одно – это путь в одну сторону на погибель, и они никогда никаких границ не увидят», – пенял он Киеву.

«Даже если нам дадут всё то оружие, которое необходимо, и больше – дай бог, чтобы мы вышли на границы 24 февраля 2022 года. Но я и в это мало верю», – возмутился Прошинский.

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