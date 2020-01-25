Схема Зеленского: Всё распродать Западу и заткнуть рот недовольным

25.01.2020, Киев, Вадим Москаленко

Законопроекты, которые инициируются со стороны политсилы украинского президента Владимира Зеленского, легко выстраиваются в «ликвидационную систему».

Об этом в эфире телеканала «112» заявила экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я сто дней смотрела, наблюдала, анализировала каждый законопроект и увидела ликвидационную систему: вот здесь забирается земля, вот здесь происходит деиндустриализация, потому что ни одного крупного инфраструктурного проекта в бюджете не заложено. Вот здесь, соответственно, появятся безработные, поэтому вот здесь уже пишется закон о труде, как побыстрее их уволить, чтобы не соблюдать права и гарантии. Вот здесь – уменьшаются средства на социальную защиту, а вот здесь появляются недовольные. А вот с недовольными нужно бороться как: появляются два законопроекта о медиа с закрыванием рта.

А что же делать в целом? А в целом надо понимать, что они пришли на один срок, второго такого шанса больше никогда народ Украины им не даст, поэтому нужно побыстрее продать стратегические государственные активы: земля, труба и так далее», – заявила Лукаш.