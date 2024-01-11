«Схидняков не жалко» – жителей Днепропетровска кошмарят военкомы из Западной Украины

Владимир Гладков.  
11.01.2024 19:23
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Россия, Украина


Украинская мобилизация не продвигается ни силой, ни запугиванием, люди не хотят воевать и бегут от военкомов.

Об этом в эфире телеканала «Звезда» заявил экс-депутат Верховной рады, первый спикер парламента Новороссии Олег Царёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинская мобилизация не продвигается ни силой, ни запугиванием, люди не хотят воевать и бегут...

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Он рассказал, что киевские власти уже загоняют западноукраинских представителей ТЦК на русскоязычные территории.

«Как в Днепропетровске, они понимают, что наши военкомы зверствовать не будут прислали команду из Западной Украины. Ходят по квартирам, по подъездам, по супермаркетам, все в Днепропетровске говорят на русском, эти говорят на украинском языке, «схидняков», то есть восточных им не жалко. И уже выработали таксу, 300 долларов в кармане с собой носить надо, если тебя задержали, в момент с машины выпустили. И правильно говорят, что если так будет идти дальше, то очень скоро уже будут даже отстреливаться, оружия-то у людей достаточно», – рассказал Царёв.

Ведущая привела в пример слова бывшего генпрокурора Украины Юрия Луценко, по расчётам которого Киев с начала СВО потерял полмиллиона солдат. Экс-депутат ответил, что это уже «агония».

«Они не знают, что им уже говорить и что делать, они видят, что так, как оно сейчас идёт, рано или поздно проиграют. Этот разрыв, который есть на фронте, он рано или поздно приведёт к тому, что начнёт рваться то здесь, то там, и где-то посыплются. Я считаю, что посыплются где-то к весне. И они видят, что если ничего не поменять, то так и будет.

Идёт «телемарафон», там говорят о том, что все телеканалы показывают одно и то же, им уже мало верят. И он (Луценко – ред.) считает, что надо шокировать население какими-то цифрами, и это добавит патриотизма – как так, у нас погибают по 1000 человек в сутки, значит, мы должны все вместе пойти. И что дальше – погибнуть все вместе?

Я думаю, что эта стратегия тоже проигрышная. Эти цифры тем более, тем, которых сейчас ловят в автобусах и в супермаркетах, будут говорить о том, что не надо ходить на эту войну и надо делать всё для того, чтобы спрятаться», – объяснил политик.

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