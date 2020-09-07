Сход сторонников Джукановича: «Черногория – не Сербия!» и сэндвичи за один евро
Накануне в столице Черногории Подгорице прошла акция сторонников черногорского диктатора Мило Джукановича и его антисербского курса, участники которой выступили против оппозиционной просербской коалиции, намеревающейся сформировать правительство страны.
Власти заявили, что в акции приняли участие 50 тысяч человек, в то время как по оценкам независимых экспертов в ней приняли участие 8 тысяч человек, нарушивших карантинные меры черногорского государства.
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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», собравшиеся в воскресенье во имя, как они сами декларировали «спасения черногорского государства» от «претензий сербо-четников», на Тргу Независности (Площади Независимости), были не только жителями Подгорицы, но и приехали автобусами и автоколоннами из Никшича, Даниловграда и Беране.
Свою акцию, организаторы, которые никак себя не позиционировали (официально правящая Демократическая партия социалистов и сам Мило Джуканович никакого отношения к ней не имели), назвали по аналогии с оппозиционным лозунгом «Не сдадим святыни!» – «Не отдадим государство!». Участники мероприятия нередко скандировали «Черногория – не Сербия!».
Что характерно, на сцене во время схода демонстрировались отрывки из фильма «Рождественское восстание 1919 года», посвященного мятежу так называемых «комитов» (или комиташей) – черногорских свидомитов, поднявших оружие на соплеменников из-за того, что те пожелали присоединиться к Югославии. Символика самих «комитов» – зеленые знамена и зеленые майки, также присутствовали на мероприятии в избытке.
При этом среди участников акции был замечен сын Мило Джукановича – Блажо. Что характерно, участники схода откровенно нарушили предписания Национального координационного органа (НКТ), согласно которым на открытых площадках на территории страны из-за эпидемии коронавируса запрещено собираться более сотне человек, и никто из них не был задержан. При этом многолюдные крестные ходы верующих СПЦ ранее регулярно преследовались по этой причине с последующим возбуждением уголовных дел, даже если их участники соблюдали дистанцию или проводили молебны вдали от населенных пунктов.
Выступавшие на мероприятии обвиняли лидеров оппозиционной коалиции в том, что они хотят подчинить Черногорию Сербии, при этом больше всего доставалось лидеру блока «С черного на белое», этническому албанцу Дритану Абазовичу, которого, видимо, запугиванием и оскорблениями решили «разубедить» в его желании вступить в парламентскую коалицию с альянсом «За будущее Черногории» и блоком «Мир – это наша нация». В частности, неоднократно говорилось о том, что если Абазович консолидируется с просербскими силами для того, чтобы сформировать правительство страны, то история запомнит его, как «предателя Черногории».
В черногорских соцсетях также появилась информация о том, что за «анонимным» мероприятием все-таки стоит правящая ДПС, в частности фотография объявления следующего содержания:
«Свяжитесь с местным депутатом из ДПС, чтобы вам оплатили расходы на бензин и выдали бесплатный сэндвич. Если вам не достался бесплатный сэндвич, сохраните чек из пекарни, при этом сэндвич не должен быть дороже 1 евро. Флаги и футболки получите на Площади».
В свою очередь лидеры оппозиционных блоков призвали своих сторонников оставаться дома, чтобы не провоцировать напряженность, и, по всей видимости, их призыв был услышан, поскольку националистический сход прошел без инцидентов.
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