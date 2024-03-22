Схвачен бахчисарайский «ждун», успевший добежать до канадской границы

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Квартет «веселых перебежчиков» в Канаду из Бахчисарая был выявлен по возвращении части группы в Крым.

Фигуранты снимали в Канаде видео, высмеивающее критику трусов и предателей, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Телеграм-канал «Крымский СМЕРШ», выявляющий подобные ролики и публикации в соцсетях, опубликовал видео четырех «героев» в ноябре 2022 года. Тогда были установлены их имена: Денис Левчук, Александр Балькевичус, Смаил Османов и Виталий Щеглов.

Переждав какое-то время, Левчук и Щеглов вернулись в Бахчисарай: первый постит в соцсетях фото с голосования на выборах президента РФ и своего сына с российскими флагом, а ко второму на днях нагрянули правоохранители. Причина визита к Щеглову не уточняется.