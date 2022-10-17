Схваченный в Крыму «аскер» получил 6,5 лет колонии

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Новости Украины

Боевик запрещенного в РФ украинского нацбата им. Номана Челебиджихана приговорен к 6,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Артура Меметшаева задержали в апреле этого года при попытке вернуться в Крым с сопредельной территории, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По данным следствия, 33-летний Меметшаев вступил в незаконное вооружённое формирование в 2016 году. Занимался проверкой лиц и автотранспорта на объектах приграничной территории.

Следственным отделом УФСБ в отношении задержанного возбуждено и расследовалось уголовное дело по ч. 2 ст. 208 УК РФ – «организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем, а равно участие в вооруженном конфликте или военных действиях в целях, противоречащих интересам Российской Федерации». Ему грозило от 8 до 15 лет лишения свободы.

«При назначении наказания подсудимому смягчающими обстоятельствами судом было признано чистосердечное раскаяние в содеянном, полное признание своей вины, а также активное способствование раскрытию и расследованию преступления», – пояснили в управлении ФСБ по Крыму и Севастополю.

Напомним, одного из организаторов признанного экстремистским нацбата им. Номана Челебиджихана и крымской ячейки террористической группировки «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» Рустема Аблятифова, позывной «Ногай», 27 сентября ликвидировали в ходе специальной военной операции на Херсонском направлении.

В апреле при попытке проникнуть в Крым были задержаны несколько участников батальона, в том числе охранник беглого вице-премьера правительства Крыма Ленура Ислямова, который также является организатором нацбата. Личный аскер Ислямова 31-летний гражданин Украины Руслан Абдурахманов тоже пошел на сотрудничество со следствием и вместо 15 лет проведет в колонии всего лишь 5.