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19.02.2021, Москва, Елена Острякова
 
Дзен, Политика, Прибалтика, Россия, США, Украина
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Схватка России и США произойдет не на Украине, а чуть западнее

Новости Украины

США ищет место для локального конфликта с Россией. Но этим местом станет не Украина, а Прибалтика.

Об этом в эфире youtube-канала RuBaltic заявил политолог Дмитрий Евстафьев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украину не жалко, чего там жалеть. Я в начале 90-х годов периодически общался с американскими военными. Ментальность у типичного американского военного проста. Он смотрит на физгеографическую карту Украину, и у него на ней написано – поражение. Это не обороняемая вещь. Он смотрит на Донбасс и видит Сеул, который переходил из рук в руки много раз во время войны в Корее, которую вдалбливают в голову любому американскому военному под лозунгом «как не надо воевать».

Поэтому Украина – место, которое они хотят нам продать подороже. А Прибалтику не жалко», – сказал Евстафьев.

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