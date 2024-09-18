Схватка за Wildberries: Бракоразводная стрельба в центре Москвы

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В Москве недалеко от Кремля неизвестные устроили стрельбу в головном офисе крупнейшего в России интернет-магазина Wildberries. По словам очевидцев, в помещение зашли шесть человек и вели себя как обычные клиенты, но потом неожиданно начали стрелять.

Один человек погиб, двое ранены. Среди пострадавших есть полицейские. Инцидент произошел практически во дворе журфака МГУ. Студентов несколько часов не выпускали.

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Скандалы сотрясают Wildberries с начала лета, когда совладельцы компании стоимостью в $7,2 млрд супруги Татьяна и Владислав Бакальчуки решили развестись. Супруга в этой связи объединила маркет-плейс с рекламной фирмой Russ и пообещала, что новая компания составит конкуренцию таким гигантам, как американские Amazon, Alphabet, китайский Alibaba и японский SoftBank.

В ответ обиженный супруг заявил о рейдерском захвате бизнеса пожаловался главе Чечни Рамзану Кадырову.

Сегодня, когда, по словам очевидцев, бородатые брюнеты устроили стрельбу в офисе в Романовской переулке, уже Татьяна Бакальчук обвинила мужа в попытке рейдерского захвата Wildberries. Среди пострадавших во время стрельбы — бойцы смешанных единоборств Абубакар Местоев и Умар Чичаев.

Владислав Бакальчук утверждает, что на него и его команду «пытались совершить нападение», когда они приехали на «переговоры по остановке строительства складов». При этом в офисе Wildberries тоже были зафиксированы смуглые бородачи.

«Заявление о якобы переговорах, на которые приехала вооруженная группа, звучит абсурдно, поскольку никто ни о каких переговорах не договаривался», – парирует его супруга.

В Романовском переулке в итоге были задержаны 10 мужчин.

«Мы точно безвозвратно ушли от 90-х? Лозунг «можем повторить» он точно был не про это», – вопрошает политолог Юрий Баранчик.

«Финальная стадия разборок в Вайлдберриз. Видимо, действительно финальная. Кому-то нынче прилетит большая п…да. Особенно с учётом того, кто вписался за обе стороны бракоразводного процесса века. Кремль, помнится, дистанцировался от разборок, похихикав над «семейной склокой на кухне», а мы ещё тогда говорили – всё это смешно и весело до первых выстрелов. Вот как раз и они», – пишет в своем тг-канале экс-депутат Госдумы Дарья Митина.

«История с «захватом» головного офиса Wildberries выглядит как флешбек из 90-х. На дворе все-таки 2024 год, за такое решение проблем можно и поплатиться не только свободой, но и бизнесом. Сейчас подобная нестабильность напрягает власть, внимание на другом. Не договорятся – значит помогут», – солидарен с ней медиатехнолог Рамиль Харисов.

«Совсем, что ли охренели уже? Может, пора настучать всем по голове? Включая и обе «крыши», – возмущается профессор Юридического института РУДН им. П. Лумумбы Дмитрий Евстафьев.