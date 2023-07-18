Скидка на российскую нефть «пилится» экспортерами и авторами антироссийских санкций – Глазьев

Елена Острякова .  
18.07.2023 19:25
  (Мск) , Москва
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Бизнес, Дзен, Нефть, Общество, Политика, Россия, Скандал, Финансы


Санкции никак не повлияли на экспортеров российской нефти. Они участвуют в распиле скидки на свой товар с «западными подельниками».

Об этом в интервью телеканалу «Царьград» заявил министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Санкции никак не повлияли на экспортеров российской нефти. Они участвуют в распиле скидки на...

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«Санкции на ликвидные товары не влияют вообще практически никак. Они могут влиять только на распределение доходов. Вот, ввели санкции на наши биржевые товары. Они потекли в Индию и Китай. Там непрозрачное ценообразование. Они, прикрываясь санкциями, покупают товары со скидкой. Она доходит до 30-40%. А куда девается эта скидка, одна треть валютной выручки по экспорту биржевых товаров? Она пилится между западными подельниками и самими отвечающими за экспорт», – сказал Глазьев.

Он напомнил, что российский бюджет теряет деньги из-за того, что Минфин снизил оценку экспортной цены нефти.

«На самом деле те, кто торгует, потом часть этих денег распределяют между собой по офшорным счетам. Минфин подарил эти 30% экспортерам, а бюджет на этом потерял. Нет объективных причин – ни для секвестра, ни для девальвации курса рубля. Это все делается в интересах групп влияния», – отметил Глазьев.

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