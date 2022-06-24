Скифское золото Крыма пока останется в Амстердаме

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Новости Украины

Коллекция «скифского золота», которая с 2014 года находится в судебном споре между музеями Крыма и Украиной, до конца года останется в музее Алларда Пирсона в Амстердаме.

Верховный суд Нидерландов вынесет свое решение о судьбе экспозиции только в 2023 году, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Официальный представитель суда Теа Тьердема сообщила ТАСС, что в настоящее время стороны продолжают обмениваться аргументами в письменной форме. Эта стадия должна завершиться 16 сентября, после чего свое заключение должен будет вынести генеральный адвокат.

«И лишь после этого Верховный суд сможет вынести свое решение, поэтому вердикт не ожидается в этом календарном году», – подчеркнула Тьердема.

Ранее глава Общественной палаты Крыма Александр Форманчук усомнился в том, что коллекция «скифского золота» вернется обратно в крымские музеи. Он убежден, что решение будет принято в пользу Украины, но без возвращения экспонатов физически в условиях, когда идет военная спецоперация.

Напомним, что четыре крупнейших музея Крыма – Керченский историко-культурный, Центральный музей Тавриды, Бахчисарайский историко-культурный и «Херсонес Таврический» – направили в 2013 году в Бонн, а потом в Амстердам выставку «Крым – золотой остров в Черном море». Больше 2 тысяч экспонатов должны были вернуться в Крым в июне 2014 года. Но в связи с воссоединением Крыма с Россией по требованию Украины Нидерланды приостановили процесс возвращения артефактов.

В конце октября 2021 года Апелляционный суд Амстердама постановил, что «скифское золото» должно быть передано Украине. В январе российская сторона обжаловала это решение в Верховном суде Нидерландов.

Отказываться от процесса и отозвать свои требования музейные учреждения не намерены, несмотря на то, что коллекция находится в Музее Алларда Пирсона с февраля 2014 года, и счет за хранение артефактов, судебные издержки – растет день ото дня. Страховая стоимость предметов, вывезенных из крымских музеев, в общей сложности превышает 1 миллион евро.