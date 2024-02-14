«Склады истощаются» – Столтенберг потребовал от стран НАТО срочно оплатить производство оружия
Страны НАТО и дальше будут прилагать усилия для снабжения Украины всем необходимым, однако их склады уже истощаются, а ВПК не может в полной мере обеспечить ВСУ.
Об этом в ходе пресс-конференции заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.
«В поставках Украине мы должны действовать синхронно. Мы должны залезать в наши запасы, должны искать пути где можно закупать амуницию. Наши союзники прекрасно с этим справляются.
Но также нам необходимо увеличивать производство на уже существующих заводах. Мы должны увеличивать поставки, должны усилить наши мощности в этом аспекте. И мы должны увеличивать производство в дальнейшем.
Германия и остальные страны должны больше инвестировать в своё производство», – сказал Столтенберг.
«Мы готовы и дальше поддерживать Украину поставками оружия, но наши склады, к сожалению уже истощаются», – подытожил он.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.