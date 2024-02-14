«Склады истощаются» – Столтенберг потребовал от стран НАТО срочно оплатить производство оружия

Константин Серпилин.  
14.02.2024 18:33
  (Мск) , Брюссель
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Страны НАТО и дальше будут прилагать усилия для снабжения Украины всем необходимым, однако их склады уже истощаются, а ВПК не может в полной мере обеспечить ВСУ.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Страны НАТО и дальше будут прилагать усилия для снабжения Украины всем необходимым, однако их...

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«В поставках Украине мы должны действовать синхронно. Мы должны залезать в наши запасы, должны искать пути где можно закупать амуницию. Наши союзники прекрасно с этим справляются.

Но также нам необходимо увеличивать производство на уже существующих заводах. Мы должны увеличивать поставки, должны усилить наши мощности в этом аспекте. И мы должны увеличивать производство в дальнейшем.

Германия и остальные страны должны больше инвестировать в своё производство», – сказал Столтенберг.

«Мы готовы и дальше поддерживать Украину поставками оружия, но наши склады, к сожалению уже истощаются», – подытожил он.

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