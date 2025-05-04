Склады пусты: в Британии выяснили, что отдали Украине все имеющиеся запасы самоходных гаубиц калибра 155 мм

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В Британии небольшой скандал. Специализирующееся на освещении проблем вооруженных сил британское издание Army Technology пишет, что Великобритания, вероятно, отдала Украине все свои 155 мм самоходные гаубицы AS90, полностью опустошив армейские склады от этой техники.

Утверждается, что в 2023 году ВСУ были переданы 32 из приблизительно 80 оставшихся на британских складах единиц системы AS90.

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Судьба около 50 оставшихся САУ AS90 в составе британской армии до сих пор была неизвестна — никакого официального сообщения о новых передачах AS90 Киеву Лондон не делал.

«Учитывая предположение, что ни одна AS90 не находится на вооружении в Британии, есть вероятность, что весь парк этой техники передан Украине», – говорится в публикации.

Таким образом, сейчас артиллерийский потенциал Великобритании калибра 155 мм поддерживается лишь небольшим парком из 14 систем Archer .

САУ AS90 была взята на вооружение Королевскими силами в 1992 году, гаубица десятилетиями была базовой артиллерийской системой британских вооруженных сил, участвовала в войне в Ираке в 2003 году. Всего для армии было поставлено 179 единиц.

Несмотря на то, что AS90 покинула британскую службу «через черный ход», гаубица продолжает появляться в социальных сетях в видео и публикациях, касающихся ее использования украинскими подразделениями¸ добавляет издание.