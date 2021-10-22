«Склады пустые. Грядут веерные отключения». Экс-министр энергетики о ситуации в стране

22.10.2021 14:00 (Мск), Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Ситуация с углем на складах украинских электростанций уже не просто катастрофическая – речь идет о грядущих веерных отключениях.

Об этом в эфире 4 канала заявил занимавший в 2019 – 2020 годах должность министра энергетики Украины Алексей Оржель, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Оржеля, запасов угля критически мало, а планы Министерство энергетики закупить необходимый объем расходятся с реальностью.

«Если говорить о наличии природного газа в газохранилищам и вообще, мы же говорим об энергетическом балансе, сегодня мы перешагнули критическую границу. У нас на складах угля на теплоэлектростанциях уже меньше 100 тысяч тонн, а должно быть 2,7 миллиона тонн. То есть это уже не то, что критично, это фактически веерные отключения», – считает экс-министр.

«Можно очень долго говорить о каких-то законтрактованных четырех миллионах тонн, но лучше говорить, когда эти объемы не просто в планах министерства, и когда я возглавлял министерство, я каждый день собирал аналитику, информацию по каждой точке, по железной дороге – не просто так есть две позиции: законтрактованные какие-то объемы и реальные объемы на складах теплоэлектростанций», – заявил Оржель.