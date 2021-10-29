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29.10.2021 17:19 (Мск), Киев, Игорь Петров
 
Политика, Украина, Финансы
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Склады украинских издательств завалены непроданными книгами на «мове»

Новости УкраиныИз-за того, что государство перестало выкупать украиноязычную литературу, количество непроданных книг на украинском растет,...

Из-за того, что государство перестало выкупать украиноязычную литературу, количество непроданных книг на украинском растет, издательства несут убытки и разоряются.

Об этом в интервью каналу «Первый казацкий» заявил директор сети магазинов «Книжный супермаркет» Константин Климашенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ни одна статистика вам правды не скажет. Кто занимается на сегодня статистикой, тот и разворачивает её в ту сторону, которая ему выгодна. Я думаю, что, скорее всего, читать на украинском стали больше. Издавать стали больше. Но издавать стали намного больше, а продавать или столько же, или ненамного больше. Количество непроданного товара растёт, оно уже начинает фактически давить на склад, начинает давить на дистрибуцию», – отметил Климашенко.

«Получается, что тебе же завтра надо что-то издавать, что для этого надо сделать? Для этого надо выгнать отсюда финансы, и вложить в новый проект, а ты не можешь выгнать, если у тебя начинаются другие перед типографиями, перед коллективом. У большинства издательств есть долги и довольно приличные. Они рассчитывали на то, что государство даст тебе денег на выкуп книг. Но каждой год было такое, что когда государство покупало, она плохо платило, задерживало, очень долго готовились документы», – заявил директор.

«Очень многих просто вычёркивало министерстве культуры на этапе согласования документов. 30-40% мелких издательств уже просто нет. Оставили тех, кто монстры, кто иконы, кто что-то рассказывает в медийном пространстве. Потому что они могут нанести гораздо больший вред. Получается, что вроде бы сфера интеллектуальная, но на сегодняшний день она вынуждена жить по законам джунглей», – сказал Климашенко.

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