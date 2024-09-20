Склады в Торопце могла поразить британская ракета – украинский политолог

Елена Острякова.  
20.09.2024 08:19
  (Мск) , Москва
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Великобритания, Война, ВСУ-убийцы, Дзен


Военные склады в городе Торопец Тверской области могли быть атакованы западной ракетой большой дальности, применение которых официально запрещено.

Об этом в интервью «Укрлайф.тв» заявил украинский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Военные склады в городе Торопец Тверской области могли быть атакованы западной ракетой большой дальности,...

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«Эта история вокруг российских складов боеприпасов в Торопце (там возможно были и иранские и северокорейские ракеты, которые там взрывались несколько дней), это уже может быть история применения этих типов ракет. Мы должны понимать, что их сначала применят, а потом объявят. То есть США напрямую в войну пытается не втягиваться, но своим союзникам будет развязывать руки и даже подталкивать их к более активному участию в этой войне. В пониманием того, что Россия вряд ли будет бомбить Лондон, понимая, что «крышей» Британия является США, которые в войне не принимают участия», – сказал Бортник.

18 сентября произошла очень мощная детонация на военном складе в городе Торопце. Местное население было эвакуировано. Согласно информации Минобороны РФ, на склад упали осколки украинского БПЛА.

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