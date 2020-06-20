Склока украинских раскольников превратила Порошенко в фигуранта уголовного дела

20.06.2020, Киев, Вадим Москаленко

Петр Порошенко действительно фигурирует в уголовном деле, открытом по заявлению о «разжигании межнациональной розни путем получения Томоса».

Его инициировали не верующие Московского Патриархата, а адепты бывшего главного раскольника Михаила «Филарета» Денисенко, который после сделки со Стамбулом оказался отодвинут от управления раскольнической структурой. Об этом заявили на сайте «УПЦ КП», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В сообщении говорится, что Филарет «не обращался в правоохранительные органы и не был инициатором» открытого уголовного производства.

«Это сделали верующие, права которых нарушены. Филарет не выступал против существования ПЦУ, но он против зависимости этой Церкви от Константинопольского патриархата», – подчеркнули в пресс-службе.

Также у Филарета утверждают, что целью уголовного дела является «защитить нарушенное право на свободу совести верующих и духовенства Киевского Патриархата, а не прекращение деятельности ПЦУ».

Заявление прокомментировал экс-кандидат в мэры Одессы Вячеслав Азаров.

«Крайне симптоматичные пояснения УПЦ КП своего иска против Порошенко по разжиганию межрелигиозной розни и Томосу. Сторонники Филарета заявляют, что президент их обманул, а ПЦУ в нарушение договора отбирает церковную собственность. Красочная иллюстрация к борьбе за независимость майданного режима.

Старые дураки, которые повелись на эту приманку, просто не отдавали себе отчета, что Запад не может бороться за чей-либо суверенитет, а лишь подчиняет себе под этим предлогом слабые страны. В итоге, они все были удалены от власти и заменены послушными наместниками внешнего управления», – объясняет Азаров.