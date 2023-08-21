Сколько еще нужно жизней отдать за территории, где нас не ждут – украинский миллионер

Анатолий Лапин.  
21.08.2023 14:59
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Украина не сможет отвоевать свои потерянные территории, поэтому должен появиться человек, который возьмет на себя ответственность за мирные переговоры.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил бежавший из Киева в США миллионер Геннадий Балашов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина не сможет отвоевать свои потерянные территории, поэтому должен появиться человек, который возьмет на...

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По мнению Балашова, вопрос возвращения территорий весьма спорный – слишком много солдат уже погибли, а эти территории населены нелояльными людьми.

«У нас будет «холодная война» на десятилетия. Это то, что имела в виду Верещук. Готовят сейчас прием постановления о том, что война на десятилетия, до полного освобождения Украины до 91-го года.

Так как физически это сейчас невозможно, даже физически, я могу утверждать, невозможно освободить Донецк, Луганск и огромные территории попросту потому, что они заминированы и там настолько окопался враг, что у меня возникает вопрос целесообразности терять наших ребят.

Мы и так уже очень много граждан потеряли, а продолжается разрушение структуры. На сегодняшний день кто может взять на себя ответственность по переговорам, не взирая ни на что, договориться и остановить бойню любым путем?.. Заинтересованы украинцы в вечной войне или сколько мы еще согласны отдать жизней за территории, где нас часто не ждут?», – заявил Балашов.

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