Сколько Лукашенко кашкой не корми, а в Минске хотят «диверсификацию»

07.02.2020, Москва, Елена Острякова

В Сочи в государственной резиденции «Красная Поляна» прошла встреча президентов РФ и Белоруссии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Везет же вам – снега много. Там, где я живу, снега нет», – сказал Александр Лукашенко встречающему его Владимиру Путину на ступенях.

«Там еще больше», – показал Путин на горы.

«Я знаю», – почему-то погрустнел Лукашенко.

Журналисты обратили внимание на то, что президент Белоруссии прибыл к Путину в галстуке, однако на протокольной съемке за столом он уже без этого аксессуара.

На завтрак гостю из Минска предложили редиску, помидоры, укроп и две тарелки овсянки.

«Кашку с утра ели?» – поинтересовался Путин.

«Не на воде же» – ответил Лукашенко.

«Почему? Вкусно очень. Вы попробуйте, вам понравится», – порекомендовал ему российский коллега.

Встреча уже закончилась, а российская делегация из-за погодных условий так и не смогла добраться до Сочи. Самолет был вынужден приземлиться в Минеральных Водах на дозаправку. Это спасло Лукашенко от свидания с бывшим послом РФ в Минске Михаилом Бабичем, отзыва которого белорусский президент в прошлом году упорно добивался. Также не долетели в Сочи вице-премьер Алексей Оверчук и министр энергетики Александр Новак.

«То, что мы с вами не успели прилететь к началу, это не очень хорошо, но на рабочий процесс глав государств это не повлияло. Есть один человек, без которого нельзя обойтись на переговорах, и вы его знаете», – прокомментировал ситуацию журналистам также находящийся на борту заплутавшего самолета пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Изначально планировалось, что президенты, закончив завтрак, сыграют в хоккей, чтобы скоротать время в ожидании российской делегации. Однако потом решили поговорить в том составе, который сумел добраться: с вице-премьером Дмитрием Козаком и послом РФ в Минске Дмитрием Мезенцевым.

«Мы действительно о многом поговорили, дошли до глубины седых времен в нашей совместной жизни в одном государстве, обсудили много исторических дат и моментов (они известны). И не только обсудили вопросы, как Владимир Владимирович сказал, представляющие взаимный интерес, но которые касаются и многих наших соседей, бывших стран Советского Союза, той политики, которая сейчас проводится нами, ими. О многом поговорили, дошли до современности и решили уже не один на один, а с теми, кто вовлечен в этот процесс, продолжить наш разговор», – сказал журналистам Лукашенко.

Ожидается, что когда российские министры все же доберутся, переговоры продолжатся уже в расширенном составе.

Белорусский политолог Александр Шпаковский прогнозирует, что итогом сегодняшней встречи в Сочи станут договоренности по поставкам энергоресурсов Минску «на ближайшее время», однако затем вновь неизбежны противоречия.

Шпаковский винит в этом «барыг из ТЭК», которые стремятся «отбить свое бабло», поскольку, якобы, «пока ТЭК в РФ не подчинён государственным интересам».

«Поэтому единственный выход – это продолжение работы по диверсификации поставок энергоносителей. Зря мы в свое время свернули эти проекты в 2012 году. Везде об этом говорю открыто», – написал Шпаковский в своем блоге.

Ранее во время визита в Минск госсекретарь США Майк Помпео заявил о готовности обеспечить Белоруссию поставками американской нефти.

США уже снабжают соседнюю Польшу по демпинговым ценам газом, однако взамен Варшава следует антироссийскому курсу, напоминает эксперт рынка энергетики Рустам Танкаев.

«Белоруссия просчитывает вариант поставок нефти из США. Но рассчитывать, что американцы будут поставлять Минску дешевую нефть, конечно, нельзя. Будут политические условия… Аналогии есть. Польша покупает газ в Штатах на 25% дешевле, чем у России. Еще в ноябре 2018-го года конгресс США решил дотировать эти поставки на общую сумму в 1 млрд долларов из бюджета США… И белорусы, возможно, рассчитывают на ту же самую схему», – сказал эксперт.