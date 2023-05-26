«Сколько можно унижаться?!» – в Киеве требуют срочного членства в НАТО

Вадим Москаленко .  
26.05.2023 19:19
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, ЕС, НАТО, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Страны западного блока должны перестать унижать украинское руководство, и уже в этом году предоставить Киеву всё, что он захочет.

Об этом в ходе Киевского форума по вопросам безопасности заявила имеющая тесные связи с США экс-глава комитета по иностранным делам Верховной рады Анна Гопко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Страны западного блока должны перестать унижать украинское руководство, и уже в этом году предоставить...

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«Если Запад хочет слышать правду, то она простая: демократия без конкретных действий – это «бла-бла-бла». Так же и здесь – в этом году на саммите в Вильнюсе нам необходима чёткая перспектива членства в НАТО, открытие переговоров в этом году касательно ЕС», – сказала Гопко.

Она возмутилась, что страны западного блока унижают украинское руководство преднамеренным затягиванием поставок вооружения, и, тем самым, не дают Киеву бросить в бой всё, что есть.

«Нам нужна победа. Потому что ВСУ способны отвоевать все территории. Нам нужно только оружие.

И этот подход с затягиванием поставок оружия, когда мы по шесть-восемь месяцев убеждаем дать танки, истребители. Сколько можно унижаться?! Сколько можно объяснять, что у нас десять лет войны? Мы не можем допустить Афганистан», – требовала бывший депутат.

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