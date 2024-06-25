Сколько нужно еще жертв? Военных третий год просят убрать беспилотники НАТО от Крыма

Воздушное пространство на 300 километров от российского Черноморского побережья России нужно закрыть для военных самолетов стран НАТО, поскольку под угрозой жизнь тысяч туристов.

Об этом на канале «ИзолентаLive» заявил военный аналитик Алексей Леонков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нужно закрыть всё воздушное пространство от наших берегов километров на 300 как минимум. Задекларировать следующее: появление военных разведывательных комплексов стран НАТО в этом пространстве будет расцениваться как законные цели, и сбивать их. Сбивать есть чем, в Крыму есть комплексы С-300 и С-400. И была информация о том, что в Крыму якобы появился С-500. Если это действительно так, то цена вопроса, как говорится, соответствует цели. Потому что один беспилотник Global Hawk стоит более 200 млн долларов по нынешним ценам. Сколько будет стоить пилотируемый Poseidon – отдельный вопрос. Но нужно об этом объявить, чтобы они даже близко не подходили. Потому что корректировка ведется, как только отработают наши комплексы ПВО. После этого в воздухе летят беспилотники, по морю двигаются так называемые БЭКи, которые очень оперативно выходят к местам стоянок наших кораблей. И все вопросы нужно решать оперативно сейчас. Сейчас у нас на Черноморском побережье начинается активная фаза сезона отдыха – июль-август. Люди едут с детьми, мы должны обезопасить их жизнь любой ценой», – считает эксперт.

По его словам, вина за трагедию на пляже в Севастополе лежит, прежде всего, за США, чьи военные управляют пусками и определяют цели для ракет ATACMS, да еще и переданных Украине особо опасных модификаций с кассетными боеприпасами.

«Я думаю, что это новые ракеты ATACMS, не те старые, которые когда-то производили. Потому что сейчас в Америке идёт работа над комплексом, который должен бить ракетами на 500 километров, которые должны менять траекторию полёта во время подлёта к цели, чтобы избежать противодействия РЭБ и комплексов ПВО. Я думаю, что вот было не случайно, что ракета отклонилась, и не случайно, что в это время в воздухе находился беспилотный стратегический разведчик Global Hawk», – сказал Леонков.