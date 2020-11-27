Сколько нужно пакетов «Града», чтобы Мариуполь не голосовал за русских? – экс-боевик «Айдара»

27.11.2020, Киев, Вадим Москаленко

Донбассу противопоказаны демократические права и свободы, поскольку там люди быстро забывают о войне и о том, что враг – Россия.

Об этом в интервью львовскому телеведущему-русофобу Остапу Дроздову заявил экс-депутат Рады, бывший командир штурмовой роты нацбата «Айдар» Игорь Лапин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«К сожалению, защищая демократические права и свободы, в частности, свободу слова… а я считаю, что надо было ограничить! Потому что была угроза национальной безопасности, и тут было бы всё правильно. То есть должен бы был быть как минимум социально-информационный час. Каждые три часа – рассказ, что происходит на фронтах. Тогда у людей была бы тут (показывает на голову – ред.) война, и они бы понимали, что там враг – Россия. А у нас сейчас за «Партию Шария» в Мариуполе голосуют. Я спрашиваю, сколько пакетов «Града» должно лечь на Мариуполь, чтобы они не голосовали за русских?

И сегодня нам говорят [в прифронтовых городах], нам бы надо было сделать выборы, вы же видите, в местные органы нужны выборы, я говорю, какие выборы? Там есть военно-гражданская администрация. Будет мир – будут выборы, всё», – заявил Лапин.

Ранее, Как сообщал «ПолитНавигатор», киевский эксперт рассказал, как украинский полк «Азов» обстрелял в Мариуполе траурную процессию представителей греческой общины, в результате чего 12 человек погибли, а 8 получили ранения.

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