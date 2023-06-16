Сколько продержится Крым до восстановления дамбы в Каховке

Запасов крымских водохранилищ хватит на 1,5-2 года даже с учетом пустого Межгорного водохранилища, в котором хранился запас в 30 миллионов кубометров воды для Симферополя и Севастополя. Для хозяйственно-питьевых нужд дефицита не будет, основной ущерб от прекращения транспортировки днепровской воды понесут аграрии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Как сообщил зампредседателя Госкомводхоза Крыма Альберт Кангиев, в этом году под полив днепровской водой сельхозпроизводители подали заявки на 38 тысяч га, из них 3,6 тысячи га – рисовые чеки, главные потребители поливных ресурсов.

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«Люди, гости Крыма от этой ситуации не пострадают, потому что для питьевых нужд, для бытовых, хозяйственных нужд в Крыму воды сегодня предостаточно. Сегодня в наливных водохранилищах и естественного стока у нас более 280 миллионов кубических метров воды. Это не считая подземных водозаборов, не считая сооружений, построенных в 2015 году для переброски воды из Белогорского и Тайганского водохранилищ в Восточный Крым. Воды сегодня минимум хватает на 2 года, в этом плане мы конечно не пострадаем. Я думаю, что ситуация нормализуется, и пока будут восстанавливать Каховскую ГЭС, будут предприняты меры по установке насосно-силового оборудования для перекачки воды в канал, как об этом говорил глава Крыма Сергей Аксёнов. Продержимся до этого времени», – считает Кангиев.

Ущерб рисоводам еще не посчитан. Рисовые чеки заполняют вплоть до сентября, и уже понятно, что урожая не будет. Ранние зерновые и зернобобовые получили естественный полив – май и первая половина июня на полуострове были дождливыми. Но по оценке специалиста водных технологий Анатолия Копачевского, ближайшие 4 года будут засушливыми в Крыму.

«Нынешний год по сумме притоков за шесть месяцев похож на 2005 год, соответственно по подобию мы можем ожидать засушливые периоды в течение ближайших 4 лет. Например, снижение притоков нашего водохранилища на следующий год и через 3 года. Если вспомнить 2006 год, у нас было небольшое снижение притока, и в 2009 году большой дефицит, который мы ощутили не так серьёзно, как это было в 1994-м или в 2003-м, с 2018-го по 2020-й годы. Тем не менее, для хозяйственно-питьевых нужд мы серьёзного дефицита не ожидаем, в целом ситуация управляема. Другой вопрос, который будет стоять в перспективе – это возможное изменение качества воды, в связи с тем, что режим работы водохранилищ может претерпевать определенные изменения, когда они будут находиться на низких отметках. В этом смысле нужно совершенствовать технологии по очистке этой воды от органических загрязнений», – считает эксперт.

Исполнительный директор Российского экологического движения Элмурод Расулмухамедов предлагает вернуться в Крыму к вопросу вторичного использования воды. По его словам, на крупных промышленных предприятиях отработаны технологии нулевого сброса – полученная вода из внешних источников используется не один раз.

«Мы с точки зрения инноваций и технологий готовы к тому, чтобы не сбрасывать воду в городскую канализацию, а хранить её в обороте, использовать для технических нужд, для полива. В сложившихся условиях мы предлагаем рассмотреть этот вопрос, у нас опыт по переводу крупных индустриальных объектов на нулевой сброс есть, и это не требует сложных инноваций – банальная система трубопроводов, и вода возвращается в технический цикл города», – заверил Расулмухамедов.

По его оценке, Крым мог бы стать застрельщиком в применении водосберегающих технологий в сельском хозяйстве. Конечно, на рисовых чеках воду не сэкономишь, но Крым, по сути, это Юг Европы, и многие продукты, которые российские потребители привыкли получать из Италии, Испании сейчас можно производить в Крыму.