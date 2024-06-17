«Сколько просадил бюджетных денег на бесполезный саммит в Швейцарии?» – от Зеленского требуют отчета

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Растерявший былую популярность, но отменивший выборы Владимир Зеленский и его команда должны воевать на фронте, а не просаживать огромные бюджетные средства на бесполезные пиар-поездки в дорогие места за границей. Об этом в эфире своего видеоблога заявил бывший советник президента Леонида Кучмы, экономический и политический эксперт Олег Соскин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Зеленский, Ермак, власть его «Слуг народа» не на подъеме, они несутся вниз. Это хроника пикирующего бомбардировщика, выполняющего мертвую петлю и уже не способного выйти из этой мертвой петли. Я бы так вам охарактеризовал. Поэтому больше, я так понимаю, никаких встреч не будет, потому что они бесполезны. Притом ещё вопрос, сколько было денег потрачено властями Украины на этот междусобойчик, из государственного бюджета Украины?» – сказал Соскин.

«Страна – банкрот, страна в дефолте, по сути, все время клянчит деньги и позволяет себе проводить власть такие вот дорогостоящие мероприятия. Вопрос, сколько денег было потрачено Украиной на все эти собрания, наших кровных денег? Зеленский, Умеров, и все остальные сейчас должны быть на фронте. А они по Швейцариям ездят, развлекаются, представляете? С нулевым результатом», – возмутился эксперт.