01.04.2020, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, деньги, Спорт, Украина
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Сколько Тина Канделаки заплатит Украинской премьер-лиге?




Оставшиеся матчи второго круга чемпионата Украины по футболу могут пройти на белорусских полях.

Об этом сообщает официальный сайт «Динамо Киев» со ссылкой на источник, близкий к Украинской премьер-лиге (УПЛ), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По информации источника, в случае, если на ближайшем видеосовещании УЕФА обяжет национальные ассоциации закончить чемпионаты до 1 сентября или раньше, этот вариант будет рассмотрен как приоритетный.

Сообщается, что Беларусь готова предоставить три стадиона для матчей чемпионата Украины. В качестве базовых пока выбраны два: в Минске и Бресте. По поводу третьего города идут дискуссии.

Напомним, Белоруссия остается единственной страной в Европе, не закрывшей свой национальный чемпионат по футболу из-за коронавируса. Поэтому права на трансляцию белорусских игр приобрел российский телеканал «Матч ТВ», генеральным продюсером которого является Тина Канделаки. Стоимость контракта, поданным TUT.by, составила 210 тысяч долларов.

Также права на белорусский футбол приобрели и уже начали транслировать в 11 странах: Литва, Болгария, Украина, Израиль, Индия, Сербия, Хорватия, Босния и Герцеговина, Черногория, Словения и Северная Македония.

Первая полоса популярной испанской спортивной газеты «Marca» с заголовком «Во что играет Белоруссия».

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