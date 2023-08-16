Сколько у Зеленского дивизий уклонистов? Великое украинское отступление в зеркале демографии

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Недавно российский демограф Алексей Ракша озвучил крайне неприятную для Украины информацию.

В эфире у «Кровавой барыни» Ксении Собчак он сообщил:

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«Украина уже откатилась ко второй половине 19 века по численности населения. А рождается сейчас детей в Украине столько же, как 300 лет назад».

На отрицательную демографию сегодня влияют четыре основных фактора. Во-первых, старение, и связанная с ним естественная убыль населения. За годы независимости так и не удалось переломить динамику превышения рождаемости над смертностью. Во-вторых, деградация медицины и рост количества хронических заболеваний. И в-третьих, физическое уничтожение потенциальных родителей новых украинцев – мужчин детородного возраста на полях войны.

На этом фоне угрожающие размеры принял четвертый фактор – массовый отток населения за рубеж в качестве беженцев. По данным Евростата, более 4 миллионов человек получили в странах ЕС статус временного убежища. Большинство из них – женщины репродуктивного возраста. На втором месте дети и подростки, и только на третьем месте мужская часть украинского населения.

Большинство из них уже не связывает свои жизненные планы и перспективы с Родиной, даже если в ходе опросов они и ставят галочку в оптимистической графе «Собираюсь вернуться после окончания боевых действий». И дело тут не в субъективных намерениях людей. В дело вступает неподвластный людским планам объективный фактор.

Война, очевидно, затягивается. И чем дальше, тем больше украинцев за рубежом предпочитают не ждать у моря погоды, а овладевать языками принявших их стран, искать себе работу, потихоньку менять статус пребывания сначала на ВНЖ, а потом, если повезет, то, по разным ускоренным программам – и на полноценное гражданство. Особенно это касается детей – самого податливого в плане ассимиляции человеческого материала.

По циничному признанию одного из гуру американской политологии и бывшего советника Рейгана нацбезопасности Эдварда Люттвака, Украина в нынешнем конфликте лишь расходный материал, который никому из игроков, выясняющих свои вопросы на ее территории, не жалко. Самой же Украине нечем расплачиваться за амбиции и иллюзии свих верхов кроме как кровью.

И в целом, говорит «динозавр» американской военно-политической экспертизы, с той точки, где окажется к моменту окончания войны Украина, страны, тем более, с таким плохим анамнезом, уже не возрождаются.

Звучит как приговор. Особенно на фоне идущих на Украине разговоров о неизбежности тотальной мобилизации. Какие демографические перспективы могут быть у страны, лидеры мнений в которой на полном серьезе пытаются примирить общество с мыслью, что «всем придётся быть или искалеченными, или мёртвыми».

Именно поэтому в самой Украине ее пропагандистский контур заточен сегодня под утешительные иллюзии быстрого восстановления – стоит только победить Россию. Но с анонсированной победой пока что не складывается.

Вместо реляций о выходе к Азовскому морю или Крыму украинские «випы» все чаще вынуждены раздраженно опровергать сообщения западных СМИ о том, что на Киев оказывается давление с целью принудить к переговорам или даже задуматься над «обменом века» – части территорий на «натовский зонтик».

А на фоне пробуксовки «большого наступления» полным ходом идет процесс, названный украинским оппозиционным политиком Виктором Медведчуком «большим украинским отступлением», в ходе которого, по словам главы движения «Другая Украина», одних лишь пойманных при попытке улизнуть за кордон уклонистов от мобилизации хватило бы на полных пять боевых бригад.

«Но это из тех, кого поймали, а так получается, что на запад уже отступили несколько дивизий украинцев, не желающих воевать», – отмечает Медведчук.

В своих пессимистических выводах Медведчук опирается в том числе на данные июльского исследования грантоедов из гражданской сети «ОПОРА», согласно которым только за последние полгода Украину покинули 188 тыс человек, доведя соотношение оставшихся к уехавшим до критической отметки 19,2 млн против 18,1 млн.

«Таким образом, Зеленский проигрывает битву не только за территории, но и за людей, при таких темпах к этой осени количество выехавших и количество оставшихся украинцев окончательно сравняется (пока разница всего в миллион), а после общее количество выехавших начнет превышать оставшихся. И киевским властям нечего противопоставить этому процессу — они создают людям невыносимые условия для жизни, потакают правовому беспределу, продолжают военную истерию, давят налогами и коррупцией. Да и зачем что-то менять, раз Запад спишет украинской власти все грехи, а чем больше простых граждан сбежит, тем больше западной помощи можно будет украсть?», – делает вывод украинский оппозиционер.

Вывод этот неутешителен для искренних сторонников нынешнего курса, если такие, конечно, есть. В то время когда «русские идут», украинцы натурально уползают с исторической арены, под бравурные казацкие марши и вдохновляющие речи вождей из «95 квартала».

И даже сохраняющаяся вероятность того, что Запад подтолкнет мир к ядерной войне, может служить украинским русофобам лишь слабым утешением – ненавистная им Россия в таком случае сгорит в ядерной войне, но и у Украины не будет никакого хеппи-энда.