Скончался экс-премьер Украины, просивший США помочь убивать русских

05.08.2021, Киев, Ольга Козаченко

Новости Украины

На Украине скончался первый председатель СБУ и бывший глава правительства Евгений Марчук.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в социальной сети сообщила его супруга редактор киевской газеты «День» Лариса Ившина.

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«Черный день… умер Е. К. [Евгений Кириллович]…остановилось сердце», – написала жена покойного.

Напомним, что в советское время Марчук работал в Пятом управлении КГБ, котрое занималось борьбой с идеологическими диверсиями. Дослужился до генерала и стал первым заместителем главы КГБ УССР.

В независимой Украине возглавил созданную СБУ, которой руководил с 1991 до 1994 год. В 1995 — 1996 годах занимал должность премьера, в 1999 — 2003 — секретаря СНБО, а в 2003 — 2004 — министра обороны. С ноября 2018 по май 2019 года представлял Украину в Трехсторонней контактной группе на минских переговорах.

Стоит отметить, что рядом политиков и экспертов Марчук считается организатором скандальной прослушки в кабинете президента Украины Леонида Кучмы — так называемое дело майора Мельниченко.

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», Марчук просил США помочь убить как можно больше русских.

Также он требовал создать единый центр противодействия «российской агрессии»