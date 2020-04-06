Скончался куратор одиозного Вятровича

06.04.2020, Киев, Тарас Стрельцов

В субботу, 4 апреля, стало известно о смерти 73-летнего Ивана Вакарчука, отца украинского певца, депутата Верховной рады от партии «Голос» Святослава Вакарчука.

Первым об этом сообщил депутат от «Европейской солидарности», экс-глава Института национальной памяти Владимир Вятрович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Большая потеря. От нас ушел профессор Иван Вакарчук. Великий человек, тот, кто умел менять жизнь к лучшему. Для меня любимый ректор Alma mater, министр образования, с которым имел честь сотрудничать, меняя эту отрасль», – написал Вятрович.

Позже известие подтвердил и Святослав Вакарчук.

Иван Вакарчук с 2007 по 2010 годы возглавлял министерство образования Украины при президенте Викторе Ющенко, с 2010 по 2013 год был ректором Львовского государственного университета им. Ивана Франко.

«Мы были «львовским десантом», который взялся менять страну во время второй попытки «оранжевых». Иван Александрович стал министром образования, руководителем его аппарата стала моя жена Ярина, я согласился возглавить архив СБУ. Работа и уровне ответственности были разными, идентичным было желание изменить отрасли, за которые взялись», – написал Вятрович в статье, опубликованной в «Украинской литературной газете».

«Умел побеждать и продолжать борьбу после поражения, – вспоминает экс-глава Института нацпамятти. – В 2010 после прихода к власти Януковича мы оба потеряли должности. Иван Александрович вернулся во Львов. В отличие от многих моих коллег, он не отрекся от меня, на тот момент «политически неблагонадежного» историка».

Кроме того, он отметил, что участвовал вместе с Иваном Вакарчуком в реализации совместного проекта – электронного архива бандеровского движения.

«Проект был вызовом сразу двум чиновникам того времени – преемнику Вакарчука на должности министра образования Табачника и главе СБУ Хорошковскому. Но мы реализовали его, выложив онлайн в свободном доступе тысячи ранее секретных документов КГБ, которые снова пыталась спрятать новая власть и даже уголовно преследовала за это», – добавил депутат.

«Затем был евромайдан, Украинский институт национальной памяти. Его советы помогали избегать искажений, не останавливаться и идти вперед. Помню их и буду дальше стараться воплощать в жизнь», – пообещал Вятрович.

Как сообщили в Украинском католическом университете, панихида по Вакарчуку пройдёт сегодня, 6 апреля, в грекокатолическом храме.