Скончался легендарный греческий композитор, не побоявшийся выступить против бомбежек Югославии

03.09.2021 10:13 (Мск), Белград, Алексей Топоров

В Греции в возрасте 96 лет скончался композитор Микис Теодоракис, прошедший лагеря немецких оккупантов, режима «черных полковников» и выступавший против агрессии НАТО против Югославии и Ирака.

Уроженец Крита и всемирно известный автор всю жизнь придерживался принципа Аристотеля, согласно которому «человек, избегающий социальных проблем – бесполезное существо».

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», Микис Теодоракис скончался сегодня после продолжительной болезни, по случаю его смерти в Греции объявлен трехдневный траур. Композитор получил мировую известность не только благодаря своему музыкальному таланту, но и общественной позиции: в годы Второй мировой войны он был участником Сопротивления, был схвачен немцами и подвергнут пыткам.

Вторично через тюрьму и пытки Теодоракис прошел уже при фашистском режиме «Черных полковников» в родной Греции, тогда его коллеги из артистического цеха по всему миру Дмитрий Шостакович, Ив Монтан, Лоуренс Оливье и Артур Миллер создали Международный комитет по освобождению Теодоракиса, под нажимом которого хунта выслала знаменитого узника в Париж.

В молодости был сторонником коммунистических идей и Коммунистической партии Греции, однако в конце 80-х разочаровался в них и примкнул к умеренным правым консерваторам из партии «Новая Демократия». Основатель Движения независимых граждан «Искра». Автор гимна Палестинской автономии.

В дни бомбардировок Союзной Югославии активно выходил на акции протеста и выступал с речами, обличающими агрессоров НАТО:

«Давайте все вместе громко споём, чтобы быть услышанными, – говорил тогда на площади Теодоракис. – Мы с вами! Будьте храбрыми! Справедливость на вашей стороне, справедливость в финале всегда побеждает. Я бы сказал, что мы поем, чтобы евродельцы нас услышали, но боюсь, что это пустая трата времени. Большинство из них там совершенно слепы и глухи».

При этом музыкой антинатовских протестов, к которым присоединилось около миллиона греков, стала его знаменитая песня «Strose to stroma su», больше известная всему миру, как «сиртаки» (песня выполнена в стилистике одноименного греческого танца).

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«Сегодня Сербия оплакивает уход легендарного Микиса Теодоракиса, который был не только одним из величайших композиторов современности, но и большим другом нашей страны и нашего народа. Великий художник, борец за справедливость и человек свободного духа, Микис оставил уникальный след в истории музыки и в наших сердцах. До свидания, великий маэстро! Сербия помнит вас!», – прокомментировал уход композитора президент Сербии Александр Вучич.