Скончался митрополит Луганский и Алчевский Митрофан

19.06.2021, Луганск, Сергей Вредников

В пятницу,18 июня 2021года, на 59 году жизни после перенесенной болезни сердца скончался постоянный член Священного Синода и председатель Отдела внешних церковных связей УПЦ Московского Патриархата митрополит Луганский и Алчевский Митрофан (в миру Михаил Иванович Юрчук).

Об этом сообщил официальный сайт Русской Православной Церкви, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Священный Синод назначил владыку Митрофана на Луганскую кафедру с титулом – архиепископ Луганский и Алчевский 20 июля 2012 года.

Отметим, с начала военного конфликта на Донбассе, владыка Митрофан не покинул подконтрольную ЛНР территорию. Тем не менее, не терял связи с Киевской митрополией УПЦ МП, выезжал в Киев и возвращался, даже когда блокпосты находились в эпицентре военных действий.

«Здесь также нет единой картины, все зависит от уровня воцерковленности конкретного человека», – отвечал владыка на вопрос о прихожанах из числа ополченцев Донбасса.

«Эти люди встречаются на передовой с кровью и смертью, можно только представить, что творится у них в душе. Поэтому у большинства есть желание выговориться, поделиться, облегчить душу. С однополчанами сделать это неудобно, а вот батюшки всегда выслушают, дадут мудрый совет. Воцерковленные ополченцы просят исповедовать, причастить. Были случаи, когда просили покрестить. Их отношение к духовенству в большинстве случаев уважительное», – рассказывал митрополит в интервью «Газете.ру».