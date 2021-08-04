Скончался посол Сербии в России и легендарный сербский военкор Мирослав Лазански

04.08.2021, Белград, Алексей Топоров

В Белграде от сердечного приступа скончался посол Сербии в России, в прошлом известный военкор старейшего сербского издания «Политика» и военный аналитик Мирослав Лазански.

Лозански лично внес огромный вклад в налаживание военного сотрудничества между Россией и Сербией.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», Мирослав Лозански родился в 1950 году в Карловаце (ныне Хорватия). Окончил юридический факультет в Загребе, в этом же городе начал свою журналистскую карьеру. В 1991 году уже известный на тот момент корреспондент перешел в белградскую «Политику», где проработал до назначения послом Сербии в России. Но и после вступления в эту ответственную должность он время от времени продолжал писать публицистику и авторские колонки для родного издания.

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Мирослав Лозански и основатель проекта Балканист.ру Олег Бондаренко.

Как военкор Мирослав Лазански вел репортажи из в Афганистана, Чечни, Конго, Ирака, Ирана, Ливана, Йемена и Ливии. Он взял интервью у трех маршалов СССР, руководителей КГБ, двух командующих НАТО, около пятидесяти министров обороны и начальников генеральных штабов мировых армий, в том числе начальников генеральных штабов Российской Федерации. Китая и японской армии, стал единственным журналистом Балкан, допущенным на американскую атомную подводную лодку, летавшим на F-14 и МИГ-29, побывавшем на авианосце «Джон Ф. Кеннеди».

Он был гостем военных академий России, Японии, США, Австралии, Италии, Великобритании, Германии, Румынии. Вел постоянную колонку в греческой газете «Катимерини», японском «Секуритариан» и в The Diamond Weekly. Лозански автор десяти книг и десятка крупных телесериалов. Служил в армии в 1977 году в Битоле в 41-й пехотной дивизии ЮНА, награжден медалью «За боевые заслуги».

Мирослав Лозански был большим русофилом и приложил немало усилий для того, чтобы между Москвой и Белградом наладилось плотное сотрудничество, как в военной, так и в других сферах.

«Сербия потеряла великого человека, своего посла в Российской Федерации, одного из лучших экспертов в геополитике, военной стратегии и тактике, выдающегося журналиста и публициста и, прежде всего, хорошего человека. Человека, который любил Сербию больше всего на свете. Я благодарю его за все, что он сделал для нашей страны, и пусть он будет иметь вечную славу», – прокомментировал весть о смерти Мирослава Лозански президент Сербии Александр Вучич.